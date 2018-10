Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Weihnachtsdekoration gestohlen;Fenster fliegen nach Druckwelle heraus;Einbrecher in Scheune - Katzen laufen weg;Senior angerempelt - Pfefferspray und Rauschgift sichergestellt;

Marburg-Biedenkopf - Weihnachtsdekoration gestohlen

Neustadt- Mengsberg: Selbst geschweißte Metallsterne- und tannen (Weihnachtsdekoration) stahlen Unbekannte am Montag, 1. Oktober zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr aus einer Garageneinfahrt in der Straße "Am Roten Berg". Die Metallsterne sind etwa 100 mal 100 Zentimeter groß, die Tannen etwa 110 mal 130 Zentimeter. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen/Fahrzeuge wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Fenster fliegen nach Druckwelle heraus

Marburg: Eine gemeldete Detonation in der August-Rohde-Straße riefen am späten Mittwochabend, 3. Oktober die Feuerwehr, Polizei und den Notdienst der Stadtwerke auf den Plan. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es wahrscheinlich durch einen Kurzschluss im Hauptstromkasten des Zweifamilienhauses zu einer Detonation/Druckwelle. Zwei Fenster wurden durch die Wucht der Druckwelle auf den Gehweg geschleudert. Für Reparaturarbeiten musste der Strom in der Straße zeitweise komplett abgestellt werden. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Zur Schadenshöhe kam derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Einbrecher in Scheune - Katzen laufen weg

Gladenbach: In der Nacht auf Mittwoch, 3. Oktober verschafften sich Unbekannte in der Adrian-Diehl-Straße gewaltsam Zugang in eine Scheune. Beute machten sie dort nicht. Sieben Katzen, die dort untergebracht waren, nutzten die Gelegenheit und büxten aus. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Senior angerempelt - Pfefferspray und Rauschgift sichergestellt - Polizei sucht älteres Opfer

Stadtallendorf: Eine 33 Jahre alte Frau soll am Dienstagvormittag, 2. Oktober an der Bushaltestelle am Aufbauplatz einen bis dato unbekannten Rentner angerempelt und später auch noch mit Pfefferspray agiert haben. Laut Zeugen kam es gegen 11.50 Uhr zwischen der Frau und einem älteren Ehepaar zunächst zu einem "verbalen Schlagabtausch". Die 33-Jährige soll dann den Senior, der mit Krücken unterwegs war, angerempelt haben. Der ältere Mann fiel zu Boden und stieg anschließend mit seiner Begleiterin in den Stadtbus. Als sich zwei junge Zeugen einmischten, soll die rabiate Frau mit Pfefferspray gesprüht haben, ohne jemanden zu treffen. Zudem beschädigte sie einen Blumenkübel. Die Polizei nahm die mutmaßliche Täterin wenig später vorläufig fest und stellte das Pfefferspray sowie eine geringe Menge Amphetamin sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen. Die Polizei sucht nun dringend nach dem älteren Paar. Beide werden gebeten, schnellstmöglich mit der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, Kontakt aufzunehmen.

Mutmaßlicher Dieb mit präparierter Tasche unterwegs- Festnahme

Biedenkopf: Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall am Montagnachmittag, 1. Oktober in einem Markt in der Straße "Auf der Breitenwiese" gegen einen 28 Jahre alten Mann. Der Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wurde anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Der mutmaßliche Dieb fiel einem Detektiv gegen 13.10 Uhr ins Auge. Nach Verlassen des Marktes wurde er festgehalten und der alarmierten Polizei übergeben. In der mitgeführten Tasche stellten die Beamten fünf neue Druckerpatronen sicher. Schnell stellte sich heraus, warum beim Passieren der Kasse keine Alarmanlage anschlug. Die Tasche des Mannes war wohl extra für den Beutezug mit Alu-Folie präpariert worden. Die Beamten stellten zudem einen Pkw-Schlüssel bei dem Tatverdächtigen sicher. Angaben zum Standort machte der 28-Jährige aber nicht. Damit gaben sich die Beamten nicht zufrieden und es ging auf die Suche nach dem dazugehörigen Fahrzeug. Minuten später war die Suche der Ordnungshüter von Erfolg gekrönt. Die Durchsuchung des Wagens brachten weitere 29, neuwertige Druckerpatronen (Diebstahlsicherung teilweise noch vorhanden) ans Tageslicht. Einen Teil der Beute im Wert von etwa 1000 Euro konnten die Ermittler bereits dem geschädigten Markt in Biedenkopf zuordnen. Zeugen, die zur Herkunft der verbliebenen Patronen Angaben machen können, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421- 4060, in Verbindung.

Zwei Kinder und weiterer Beifahrer leicht verletzt - Polizei sucht nach unterschiedlicher Darstellung Zeugen

Marburg-Wehrda/Bundesstraße 3: Im Baustellenbereich an der Auffahrt Wehrda kam es am Dienstagnachmittag, 2. Oktober zu einem Unfall mit drei leicht verletzten Personen. Zu Geschehensablauf liegen unterschiedliche Aussagen vor. Ein 48-Jähriger befuhr um 14.15 Uhr mit seinem Sattelzug die Bundesstraße 3 in nördliche Richtung/Kassel. Seinen Angaben zufolge fuhr die 31-jährige Fahrerin eines Polo Kombis auf die B 3 auf, ohne auf sein schweres Gefährt zu achten. Nach Angaben der Polo-Fahrerin war sie bereits auf der Bundesstraße und der Sattelzug fuhr auf das Heck auf. Bei der Kollision erlitten der 64 Jahre alte Beifahrer sowie zwei sechs und neun Jahre alte Jungen (alle Insassen des Polos) leichte Verletzungen. Alle drei wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in die Uni-Klinik gebracht. Der Sachschaden beträgt 6500 Euro. Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallablauf machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unfall auf Obi-Markplatz

Biedenkopf-Wallau: Schrammen und Kratzer an einem schwarzen Opel Insignia hinterließ ein Autofahrer zwischen Mittwoch, 26. September, 20.30 Uhr und Donnerstag, 27. September, 8.40 Uhr auf dem Obi-Parkplatz in der Theodor-Meissner-Straße. Der Schaden an der Beifahrertür beläuft sich auf 4000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Kollision mit Gegenverkehr- Fahrer nach Überschlag verletzt ins Krankenhaus

Neustadt- Kreisstraße 18: Mit Verletzungen an der Schulter musste ein Autofahrer nach einem Unfall am Dienstagnachmittag, 2. Oktober in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 53-Jährige fuhr um 16.50 Uhr mit seinem Dacia Logan von Willingshausen nach Neustadt. In einer Kurve verlor er auf dem feuchten Asphalt die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in einen entgegenkommenden VW Transporter, der von einem 34 Jahre alten Mann geführt wurde. Der Logan geriet nach dem Aufprall ins Schleudern und überschlug sich. Letztendlich kam der verletzte 53-Jährige mit seinem Wagen im Seitengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der VW-Fahrer kam ohne Blessuren davon. Der Schaden beträgt 11.000 Euro.

Lack beschädigt

Neustadt: In der Oststraße zerkratzte ein Randalierer am Montag, 1. Oktober zwischen 17.30 und 20.30 Uhr den Lack eines silberfarbenen VW Passat. Der Schaden beträgt 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Schlag auf Lippe - Polizei sucht Zeugen

Marburg: Zwei Personengruppen gerieten sich in der Nacht auf Mittwoch, 3. Oktober vor einem Imbiss am Pilgrimstein in die Haare. Ein 23 Jahre alter Deutscher aus dem Hinterland wurde vor Ort wegen einer aufgeplatzten Lippe im Rettungswagen behandelt. Der Geschehensablauf gegen 4 Uhr liegt noch im Dunkeln. Mehrere Männer suchten nach dem Vorfall in Richtung Oberstadt das Weite. Einer der Flüchtenden ist klein und kräftig, ein anderer deutlich größer. Eine nähere Beschreibung liegt der Polizei nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43648 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43648.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Raiffeisenstraße 1 35043 Marburg Telefon: 06421-406 120 Fax: 06421-406 127

E-Mail: poea-mr.ppmh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de/ppmh