Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Unklares Geschehen-Zeugen gesucht; Einbrüche; Festnahme nach gehörten Geräuschen; Autos rollen nach Aufbruch los; Sachbeschädigung-Mutmaßliche Täter ermittelt

Marburg-Biedenkopf - Biedenkopf - Streit zwischen zwei Männern - Unklares Geschehen - Polizei sucht Zeugen

Am zurückliegenden Wochenende eskalierte ein Streit unter zwei sich kennenden Männern ausländischer Herkunft. Was letztendlich genau passiert ist, ließ sich wegen der sprachlichen Barrieren nicht klären. Ein Beteiligter erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei Biedenkopf sucht Zeugen. Am Freitag, 26. Oktober, um kurz nach 23 Uhr, fuhr die Polizei wegen einer angeblichen Verkehrsunfalls mit einem verletzten Fußgänger und anschließender Unfallflucht in den Mühlweg. Tatsächlich waren aber alle Beteiligten vor Ort. Aufgrund von Übersetzungen ebenfalls schlecht Deutsch sprechender Unbeteiligter vor Ort kennen sich die beiden 19 und 37 Jahre alten Männer und haben seit geraumer Zeit Streit. Ob jetzt der eine den anderen angefahren hat, oder ob der andere vor das Auto sprang, ließ sich nicht klären. Am Sonntag soll es eine Fortsetzung der Auseinandersetzung am Marktplatz in Biedenkopf gegeben haben. Danach soll der 37-Jährige aus einem roten VW Golf heraus von seinem Widersacher von Freitag und einem weiteren Mann bedroht worden sein. Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle am Freitag, 26. Oktober, zwischen 23.05 und 23.15 Uhr im Mühlweg und vom Sonntag, 28. Oktober, gegen 12.15 Uhr am Marktplatz. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Marburg - Täter wollten unbedingt rein - Hoher Schaden bei Einbruch im Steinweg

"In den Laden im Steinweg wollten der oder die Täter unbedingt rein. Sie versuchten es auf mehrere Arten, bis sie drin waren und richteten insgesamt einen erheblichen Schaden an!" Der Einbruch in das in einem Mehrfamilienhaus integrierte Schreibwarenfachgeschäft im Steinweg war zwischen 18.10 Uhr am Freitag und 06.20 Uhr am Samstag, 27. Oktober. Zunächst scheiterten die Versuche, eine Tür und dann ein Fenster aufzuhebeln. Der Einstieg gelang erst nach dem Zerstören einer Scheibe. Aus brachial aufgebrochenen Vitrinen fehlen hochwertige Kugelschreiber und Füllfederhalter. Der Gesamtschaden ist fünfstellig. Wer hat in der Nacht zum Samstag verdächtige Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang Personen und/oder Fahrzeuge am Steinweg oder auch unterhalb im Pilgrimstein gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Einbruch in Spielothek

Nach den ersten Ermittlungen drangen Einbrecher am Sonntag, 28. Oktober, um 05.20 Uhr, beim Südbahnhof durch ein aufgebrochenes Fenster in eine Spielothek ein. Der oder die Täter ließen sich nicht durch die Alarmanlage abschrecken. Sie griffen in die Kasse, stahlen das wenige vorhandene Wechselgeld und verschwanden innerhalb von vielleicht gerade mal fünf Minuten. Eine Fahndung verlief erfolglos. Sachdienliche Hinweise auch zu diesem Einbruch bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Gehörte Geräusche enden mit vorübergehender Festnahme

Als der Bewohner der obersten Wohnung eines Hauses am Renthof mitten in der Nacht zum Montag, 29. Oktober Geräusche vom Dachboden über sich hört, verhält er sich ruhig und ruft sofort die Polizei. Die nimmt daraufhin um kurz vor vier Uhr im Hausflur einen 20-jährigen Mann fest. Der junge Mann schickte sich gerade an, verschiedene Sachen, die zuvor auf dem Dachboden bzw. im Haus standen herauszutragen. Einbrechen musste der Mann nicht, da sämtliche Türen offenstanden. Die Polizei entließ den Mann nach den ersten notwendigen, polizeilichen Maßnahmen.

Marburg - Autos rollen nach Aufbruch in Hecke und gegen Auto

Nach den ersten Befragungen liegt die Tatzeit der Autoaufbrüche in der Wilhelm-Buschstraße wahrscheinlich in der Nacht zum Samstag, 27. Oktober, zwischen 02 und 07.30 Uhr. Der Täter brach einen roten VW Bus und einen silbernen VW Golf auf. Beide Autos wurden durchwühlt und zusätzlich durch das Durchschneiden von Audiokabeln bzw. das Abbrechen von Hebeln am Armaturenbrett beschädigt. Wegen der jeweils noch zusätzlich gelösten Feststellbremse und Herausnehmen des Ganges setzten sich die aufgebrochenen Autos in Bewegung. Der VW Bus rollte rückwärts und bohrte sich mit der Anhängerkupplung in die Front des dahinter geparkten schwarzen Renault Twingo. Der silberne Golf rollte über die Straße in eine Hecke. Ein weiterer, gleicher Fall ereignete sich im Adalbert-Stifter-Weg. Nach dem Aufbruch eines blauen Skoda Fabia, durchwühlte der Täter das Auto, stahl ein paar Münzen, brach einen Bedienungshebel am Lenkrad ab, löste die Handbremse und legte den Rückwärtsgang ein. Ein Tatzusammenhang liegt auf der Hand, auch wenn der Wagen bereits seit Donnerstag, 25. Oktober um 18. Uhr abgestellt war. Den Schaden stellte der Besitzer am Samstag, um 17.30 Uhr fest. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Sachbeschädigung im Park

Letzten Dienstag, 23. Oktober zerstörten Jugendliche im Heinz-Lang-Park die von einem Gitter geschützte Scheibe des Toilettenhäuschens. Dank aufmerksamer Zeugen stellte die Polizei im Park drei der insgesamt sechs Tatverdächtigen. Mittlerweile richten sich die Ermittlungen wegen der gemeinschädlichen Sachbeschädigung gegen sechs bekannte Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren.

