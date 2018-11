Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Zeuge ermöglicht Festnahme eines betrunkenen Fahrers;

Marburg-Biedenkopf - Zeuge ermöglicht Festnahme eines betrunkenen Fahrers

Weimar (Lahn)/B 255: Erst krachte der mutmaßliche Fahrer am späten Sonntagabend, 4. November auf der Bundesstraße 255 in der Allna-Senke gegen eine Leiplanke, dann stand er mit seinem grauen Audi halb im Graben und flüchtete, als er von einem aufmerksamen Zeugen angesprochen wurde. Eine halbe Stunde später erfolgte die Festnahme des stark alkoholisierten Mannes. Der 29-Jährige war zunächst gegen 21.45 Uhr auf der B 255 in Richtung Gladenbach unterwegs, kam nach rechts von der Straße ab und rutschte mit dem Wagen um die 15 Meter an der Leitplanke entlang. Danach fuhr der Mann auf die Kreisstraße 65 in Richtung Allna ab. Dort landete er mit seinem Wagen halb im Acker und fiel so einem jungen Autofahrer ins Auge, der ihn ansprach. Der 29-Jährige aus dem Ostkreis gab nun Gas und suchte das Weite. Der vorbildliche Zeuge verfolgte den Fahrer durch Kehna, Niederwalgern und weiter in Richtung Fronhausen. Dabei hielt der Beifahrer die Polizei telefonisch immer auf dem Laufenden. Auf der Landesstraße 3093 soll der Audi-Fahrer dann sehr zügig ein bis dato unbekanntes Fahrzeug überholt haben. Im Ortskern von Oberwalgern stellte der unbeteiligte Autofahrer letztendlich seinen Wagen quer und hinderte den Flüchtenden an der Weiterfahrt. Sekunden später erfolgte die Festnahme des Mannes durch die alarmierte Polizei, die insgesamt mit vier Streifenwagen im Einsatz war. Wie sich herausstellte, nutzte der Betrunkene das Auto ohne Zustimmung des Halters. Zudem besitzt er keine Fahrerlaubnis mehr. Nach einer Blutentnahme durfte er wieder gehen. Der Schaden beträgt etwa 4000 Euro. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes mit dem grauen Audi gefährdet wurden, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

