Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Marburg-Biedenkopf - Dautphetal - Eine Kontrolle - etliche Anzeigen

Die Kontrolle eines Autofahrers in der Nacht zum Mittwoch, 21. November, führte gleich zu mehreren Anzeigen. Der 26-jährige saß am Steuer eines Audis, obwohl er keinen Führerschein hat und unter Alkoholeinfluss stand. Darüber hinaus fand die Polizei bei ihm Betäubungsmittel und eine verbotene Waffe, in diesem Fall ein sogenanntes Einhandmesser, sowie einen total gefälschten ausländischen Führerschein. Die Fahrt war damit um kurz nach Mitternacht am Ort des Anhaltens in der Marburger Straße Ecke Lahnstraße zu Ende. Die Polizeistation durfte der im Kreis Frankenberg lebende Mann nach der notwendigen Blutprobe wieder verlassen.

Mornshausen a.D. - Autodiebstahl - Renault Twingo weg

Am Dienstag, 20. November, stellte der Besitzer seinen schwarzen Renault Twingo um etwa 22.15 Uhr unter dem Carport eines Hauses im Steinhardtweg ab. Am nächsten Morgen um 05.30 Uhr war das 2005 erstmals zugelassene Auto weg. Eine Nutzung Berechtigter ist durch Befragung ausgeschlossen. Nach den Ermittlungen befinden sich am Fahrzeug keine Aufbruchspuren und der Täter fährt mit einem Originalschlüssel. Wo steht der schwarze Twingo mit dem Kennzeichen MR-CF 619? Wer den Wagen sieht wird gebeten, nicht an das Fahrzeug heranzutreten und sofort die Polizei anzurufen. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Wehrda - Polo verkratzt

Der beschädigte VW Polo mit dem HOG-Kennzeichen parkte zur Tatzeit zwischen Sonntag, 04 und Sonntag, 18. November am rechten Rand der Wehrdaer Straße vor dem Anwesen Nr. 18. Der Schaden durch die Kratzer auf beiden Türen der Beifahrerseite beträgt mindestens 1000 Euro. Da das Auto mit der Beifahrerseite zum Gehweg stand ist ein Unfall ausgeschlossen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Klirrende Schaufensterscheibe

In der Nacht zum Donnerstag, 21. November, ging im Steinweg zwischen Mitternacht und 05 Uhr eine 4 x 3,3 Meter große Schaufensterscheibe eines derzeit im Umbau befindlichen Geschäfts zu Bruch. Die Polizei geht derzeit von mutwilliger Sachbeschädigung bzw. Vandalismus aus und bittet um Hinweise. Wer hat das Klirren der Scheibe gehört und wer hat in diesem Zusammenhang Personen gesehen und kann sie beschreiben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gladenbach/Lohra - Unfall auf der B 255 - Wichtige Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall auf der Bundesstraße 255 zwischen der Rüchenbacher Hecke und Nanz-Willershausen nach Zeugen, insbesondere nach einem Lastwagenfahrer. Ein schwarzer Daewoo überholte den Lastwagen und kollidierte mit dem entgegenkommenden schwarzen CLK Mercedes. Der Unfall war am Dienstag, 20. November, gegen 05.30 Uhr. Der Daewoo landete nach der Kollision im Straßengraben, der 47 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt Der 30-jährige Mercedesfahrer ging wegen der erlittenen, leichten Verletzung zum Hausarzt. Beide Fahrzeugen blieben trotz der erheblichen Schäden an den Seiten fahrbereit. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass beide Autofahrer keinen gültigen Führerschein haben. Der 47-jährige fuhr mit seinem Daewoo von Gladenbach nach Marburg und startete das Überholmanöver. Sowohl er als auch der Mercedesfahrer leiten nach gegenseitiger Wahrnehmung sofort eine Vollbremsung und Ausweichmanöver ein und vermieden dadurch einen Frontalzusammenstoß. Hinweise auf den überholten Lastwagen liegen nicht vor. Der Lastwagenfahrer ist ein wichtiger Unfallzeuge. Er wird gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

