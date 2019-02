Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Trickdiebe gaben sich als Handwerker aus - Senior bestohlen

Der Mann, der an der Haustür klingelte, gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus, der die Wasserleitungen überprüfen müsse. Der über 80 Jahre alte Mieter ließ den Mann daraufhin am Donnerstag, 07. Februar, um 15.15 Uhr in seine Wohnung in der Friedrichstraße. In der Wohnung kommunizierte der angebliche Handwerker über ein Funkgerät mit jemandem. Der Senior konnte zum Inhalt des Gesprächs und zum Standort des Gesprächspartners keine Angaben machen. In der Wohnung war jedenfalls nur eine Person, ein ca. 1,85 Meter großer Deutscher von geschätzt 55 Jahren mit korpulenter Statur, schwarzer Lederjacke und kleiner Schreibmappe. Dieser Mann täuschte einen Wasserschaden vor, lenkte sein Opfer weiter ab und stahl ihm dabei aus einer Geldkassette die gesamte Barschaft in vierstelliger Höhe. Unter dem Vorwand noch etwas aus dem Auto holen zu müssen, verschwand er dann. Die Fahndung nach dem Trickdieb blieb erfolglos.

Wem ist die beschriebene Person am Donnerstagnachmittag noch aufgefallen? Wer hat in dieser Zeit in der Friedrichstraße jemanden gesehen, der offenbar mit einem Funkgerät oder Handy kommunizierte, aber dabei den Standort nicht wechselte? Hinweise und sachdienliche Angaben bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Hinweise der Polizei

- Vorsicht, wenn unangemeldet Handwerker, Vertreter oder sonstige angebliche Mitarbeiter von Wasser- oder Stromversorgern oder karitativen Einrichtungen oder, oder, oder klingeln. - Sie müssen niemand Fremdes in die Wohnung lassen, schon gar nicht, wenn Sie alleine sind. - Holen Sie sich Zeugen/Hilfe aus der Nachbarschaft - Lassen Sie sich vor angedachtem Einlass immer einen Ausweis mit Lichtbild zeigen und prüfen sie diesen genau - Rufen Sie vor einem Einlass bei der angeblichen Behörde/Firma/Einrichtung zurück - Handwerker grundsätzlich nur nach Anforderung oder Ankündigung hereinlassen.

Martin Ahlich

