Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Ein großer Haufen Altreifen im Wald - Wer war der Übeltäter?

Marburg-Biedenkopf - Rauschenberg: Am Dienstag konnten entlang eines Waldweges westlich der alten Wohratal-Bahnstrecke diverse Altreifen festgestellt werden, die ein Umweltsünder einfach im Wald abgeladen hat. Etwa 100 Reifen dürften es sein, die in der Verlängerung des Ernteweg aufgefunden wurden. Der Täter dürfte mit einem größeren Fahrzeug vor Ort gewesen sein. Hinweise darauf, wann wer die Reifen dort illegal entsorgte, erbittet die Polizei in Kirchhain, Tel. 06422-3041

