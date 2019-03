Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Sofa in Asylbewerberunterkunft brennt ab;

Marburg-Biedenkopf - Sofa in Asylbewerberunterkunft brennt ab

Biedenkopf: Vollständig brannte ein Sofa am Montagabend, 11. März in einer Asylbewerberunterkunft in Biedenkopf ab. Personen kamen nicht zu Schaden. Anwohner bemerkten das Feuer im ersten Stock des Anwesens gegen 23 Uhr und alarmierten über den Notruf die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte das komplett abgebrannte Sofa schnell ab. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dient die Örtlichkeit rund um das Sofa als Treffpunkt der Bewohner und wird offenbar auch als "Raucherbereich" genutzt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich bisher nicht ergeben. Die Unterkunft ist durch die entstandene Ruß- und Rauchentwicklung momentan nicht bewohnbar. Einige Anwohner verbrachten die Nacht in einer Sporthalle, andere kamen bei Verwandten unter. Die Brandermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Jürgen Schlick

