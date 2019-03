Fahrradanhänger verschwunden; Autodiebstahl - Alter, roter Golf weg

Marburg-Biedenkopf - Marburg - Fahrradanhänger verschwunden

Der Besitzer ging zunächst mal davon aus, dass Karnevalisten seinen Fahrradanhänger zum Transport des Getränkevorrats brauchten. Leider tauchte der Anhänger, den der Mann natürlich gerne wiederhätte bis heute nicht auf. Wo also ist der ockergelbe, doppelsitzige Croozer 535 Fahrradanhänger? Er stand am Rosenmontag (04. März) noch zwischen 14:30 und 15:30 Uhr im Eingang zum Haus Wilhelmstraße 16 und war eigentlich mit einer grünen Plane abgedeckt.

(Bilder eines vergleichbaren Fahrradanhänger sind als Anlage zur Presseinformation unter www.polizeipresse.de beigefügt)

Marburg - Autodiebstahl - Alter, roter Golf weg

Wo ist der 191 erstmals zugelassene rote VW Golf mit den Kennzeichen LIP-RZ 513? Die Fahrerin hatte den alten PKW am Freitag, 08. März, um 11 Uhr, im Rollwiesenweg am Fahrbahnrand abgestellt. Am Mittwoch um 17 Uhr stellte sie den Diebstahl fest. Die Absuche in der Umgebung blieb bislang ohne Erfolg und bis heute tauchte der Wagen auch nicht wieder auf. Wer den Pkw sieht wird aus Gründen einer notwendigen Spurensicherung dringend gebeten, nicht an diesen heranzutreten, sondern nur sofort die Polizei zu verständigen. Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43648 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43648.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Raiffeisenstraße 1 35043 Marburg Telefon: 06421-406 120 Fax: 06421-406 127

E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -