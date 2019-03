Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Auto gegen Baum - Fahrer tödlich verletzt;

Marburg-Biedenkopf - Auto gegen Baum - Fahrer tödlich verletzt

Gladenbach/Landestraße 3387: Tödliche Verletzungen erlitt ein Autofahrer am Mittwochmorgen, 20. März bei einem Unfall auf der Landesstraße 3387 zwischen Weitershausen und Nesselbrunn. Der Mann war gegen 5.50 Uhr mit einem Pkw Mazda aus Richtung Hermershausen kommend in Richtung Weitershausen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Nach der Kollision ging der Pkw sofort in Flammen auf. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug ab. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Leichnam und der Mazda sichergestellt. Zudem wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Nach Erkenntnissen der Polizei handelt es sich bei dem tödlich verletzten Mann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen Anfang 20 Jahre alten Mann aus dem Landkreis. Die Ermittlungen zur endgültigen Identifizierung des Fahrers dauern allerdings noch an. Die Landesstraße war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 8.50 Uhr voll gesperrt.

