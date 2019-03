Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Lagerhalle und Sprinter aufgebrochen;Wischer geklaut- Frontscheibe beschädigt;Toyota angerempelt;

Marburg-Biedenkopf - Lagerhalle und Sprinter aufgebrochen

Biedenkopf-Wallau: Ein Handwerksbetrieb in der Bahnhofstraße geriet in der Nacht auf Mittwoch, 20. März in das Visier von Einbrechern. Die Unbekannten drangen gewaltsam in eine Lagerhalle ein und brachen anschließend einen im Inneren abgestellten Sprinter auf. Die Diebe erbeuteten diverse Werkzeuge und machen sich auf und davon. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Ermittler hoffen nun darauf, dass Zeugen rund um das Anwesen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Wischer geklaut- Frontscheibe beschädigt

Stadtallendorf: Beide Scheibenwischer eines BMW stahlen Unbekannte zwischen Montag, 18. März, 21.15 Uhr und Dienstag, 19. März, 6.10 Uhr in der Weserstraße. Bei dem Abmontieren der Wischer auf dem Parkplatz einer Firma beschädigten die Diebe die Frontscheibe des Wagens. Dadurch beläuft sich der Schaden auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Toyota angerempelt

Marburg: Im Damaschkeweg fuhr ein Autofahrer in der Nacht auf Dienstag, 19. März hinten rechts gegen einen schwarzen Toyota Yaris. Der Unbekannte hinterließ einen Schaden von 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Raiffeisenstraße 1 35043 Marburg Telefon: 06421-406 120

E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

