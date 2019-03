Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Polizei kontrolliert das Durchfahrtverbot an der B 3 - Bußgelder und Verwarnungen ausgesprochen;

Marburg-Biedenkopf - Polizei kontrolliert das Durchfahrtverbot an der B 3 - Bußgelder und Verwarnungen ausgesprochen

Rauschenberg/Cölbe: Gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei machten sich die Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes am Mittwoch, 27. März, zwischen 8.30 und 14.30 Uhr selbst ein Bild davon, ob und in welchem Umfang der Schwerverkehr die Baustelle auf der Bundesstraße 3 zwischen Schönstadt und Schwarzenborn auf nicht genehmigten Wegen umfährt. Sieben Lastwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen missachteten das Verbot und versuchten die Baustelle über die Kreisstraße 3 zwischen Bracht und Schönstadt zu umfahren. Von den kontrollierten Lastwagen hatten vier eine deutsche Zulassung. Ein allen Fällen wurde ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro fällig. Zudem nahmen die Ordnungshüter ein zweites "Schlupfloch" in Augenschein. Die Erkenntnis, dass viele Autofahrer einen Feldweg zwischen Schwarzenborn und Schönstadt nutzen, bestätigte sich leider. Dort besteht ein grundsätzliches Durchfahrtverbot. Lediglich der landwirtschaftliche Verkehr und Busverkehr ist davon ausgenommen. Bei 32 Autofahrern wurde die Ordnungswidrigkeit mit einem Verwarnungsgeld von 20 Euro geahndet. Weitere Kontrollen werden folgen. Ein Foto der Kontrolle steht als Download unter www.polizeipresse.de (Blaulicht/Marburg-Biedenkopf) bereit.

Jürgen Schlick

