Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / ...

Verdächtiges Fahrzeug in Bindsachsen ++ Rasen brannte in Echzell ++ Auto zwischen Traktorgespann geraten ++ Fahrrad und Baumaterial in Bad Vilbel geklaut ++ Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Friedberg - Unfallflucht - Korrektur Bad Nauheim: In der Schnurstraße beschädigte ein Unfallverursacher zwischen 18 Uhr am Samstag und 11.45 Uhr am Sonntag einen silberfarbenen Audi 100 und richtete einen Schaden von 500 Euro an der vorderen Stoßstange an. Da der Unfallverursacher flüchtete, bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise auf diesen. (Fälschlicherweise war in der gestrigen Meldung die Schnurgasse benannt)

*

Baumaterial gestohlen

Bad Vilbel: Mit einem größeren Fahrzeug müssen die Täter vor Ort gewesen sein, die einen ganzen Haufen Baumaterial von der Baustelle im Ziegelhofring in Massenheim entwendeten. Irgendwann zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen waren die Täter am Werk. Etwa 12 Pakete Dämmplatten - ausreichend für 100 Quadratmeter Fläche, zwei Kartons mit Schutzrohren aus grauem Plastik und zwei Säcke Dämmschutz-Trockenschütten ließen die Diebe von dem frei zugänglichen Gelände mitgehen. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

*

Fahrrad aus Hof geklaut

Bad Vilbel: Mit einem Schloss fest angeschlossen stand das schwarz-grüne Bulls Sharptail Mountainbike einer Anwohnerin im Hof eines Hauses in der Elisabethenstraße. Den Dieb, der zwischen 14 Uhr am Montag und 07.30 Uhr am Dienstag im Hof gewesen sein muss, störte das offenbar wenig. Es gelang ihm das 450 Euro teure Fahrrad zu entwenden. Um Hinweise auf den Verbleib des Fahrrades bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

*

Astra angefahren

Büdingen: Einen Schaden von etwa 1000 Euro richtete ein Nutzer des Hit-Parkplatzes An der Saline zwischen 14.15 und 15 Uhr am Montag an einem schwarzen Opel Astra an. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher, der nach dem Unfall einfach davon fuhr.

*

Vandalen im Kleingarten

Butzbach: In einem Garten in der Spülgasse trieben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagabend ihr Unwesen. Sie zerstörten eine Scheibe eines Bauwagens und einen Kunststofftisch. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

*

Zeugen nach Brand gesucht

Echzell: Die Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag ein Rasenstück neben dem Sportplatz Am Preulen ablöschen. Gegen 16.10 Uhr wurde der Brand der Rettungsleitstelle mitgeteilt. Etwa 120 Quadratmeter Rasenfläche brannten, einige Bäume nahmen Schaden. Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise, wer sich in diesem Zeitraum am Sportplatz aufhielt.

*

Unfall zwischen Auto und Gespann

Kefenrod: Auf der Landstraße 3193 zwischen Bindsachsen und Büdingen wollte ein 24-jähriger Gederner am Dienstagabend, gegen 18.40 Uhr, mit seinem Auto ein Gespann aus Traktor und Anhänger überholen. Der 26-jährige Fahrer des Gespanns aus Büdigen wollte gleichzeitig nach links in einen Feldweg einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der PKW in den Zwischenraum des Gespanns geriet. Es entstand ein Schaden von rund 6500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der VW musste abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, in Verbindung zu setzen.

*

Verdächtiger Bus

Kefenrod: Als Kleinbus / Kleintransporter wird das blaue Fahrzeug beschrieben, mit dem am gestrigen Dienstagmittag zwei Männer in der Lindenstraße in Bindsachsen auffielen. Gegen 11.30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin die beiden Männer, die gerade von einem Nachbargrundstück einen Eisenbriefkasten mitgehen lassen wollten. Von der Nachbarin angesprochen fuhren die Männer mit dem Bus davon. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, ermittelt wegen des versuchten Diebstahls und bittet um weitere Hinweise auf die Männer. Möglicherweise konnte sich jemand das Kennzeichen des Transporters merken mit dem die Verdächtigen vermutlich Metall (Schrott) sammelten.

*

Getränke und Benzin geklaut

Nidda: Die Eingangstür zum Vereinsheim des Tennisclubs in Ober-Widdersheim hebelten Einbrecher am vergangenen Wochenende auf. Zwischen 21 Uhr am Freitag und 12 Uhr am Samstag müssen die Täter am Werk gewesen sein. Sie entwendeten Getränke und einen 5-Liter-Kanister Benzin. Die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

