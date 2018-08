Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / ...

Abschlussmeldung: Verdächtiger Gegenstand in Butzbach

Friedberg - Butzbach: Nachdem ein Passant am heutigen Morgen, gegen 05.10 Uhr, auf dem Marktplatz in Butzbach- in der Nähe einer Bankfiliale - einen Koffer aufgefunden hatte, folgte ein umfangreicher polizeilicher Einsatz.

Der Koffer war so präpariert, dass er den Anschein erweckte es könnte eine Gefahr von ihm ausgehen. Die Polizei räumte daraufhin den Marktplatz und evakuierte die Anwohner der um den Marktplatz gelegenen Häuser. Rund 100 Personen betraf die Evakuierung. Sie hatten die Möglichkeit in der nahegelegenen Turnhalle der Stadtschule unterzukommen. Etwa 20 Personen machten hiervon Gebrauch. Der Schulbetrieb wurde zu keiner Zeit beeinträchtigt.

Experten der Polizei untersuchten den Koffer und öffneten ihn mit Spezialausrüstung, wobei auch ein Roboter zum Einsatz kam. Es stellte sich heraus, dass sich in dem Koffer lediglich ein in Alufolie eingewickelter Stein befand. Es muss davon ausgegangen werden, dass jemand bewusst einen Polizeieinsatz auslösen wollte. Sollte ein Tatverdächtiger ermittelt werden können, so wird er die Kosten des Polizeieinsatzes tragen müssen.

Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, sucht dringend Zeugen.

Woher stammt der Koffer?

Wer stellte ihn wann auf dem Marktplatz ab?

