Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / ...

Knallgeräusche in der Wetterau ++ Messerstecherei am Bahnhof Friedberg

Friedberg - Pressemeldungen 6.9.2018

Laute Knallgeräusche in der Morgenstunde

Wetterau: Zweimal hintereinander knallte es laut, eine Vibration war bis in die Ausläufer des Dillkreises zu spüren und Verunsicherung machte sich breit. Was war das? Die Geräusche stammten offenbar von Jets der Bundeswehr, die in Überschallgeschwindigkeit die Schallmauer durchbrachen.

Die Flugsicherung in Langen bestätigte den Flug der Jets.

Messerstecherei im Berufsverkehr

Friedberg: Aufregung herrschte am Donnerstag gegen 7.45 Uhr am Friedberger Bahnhof. Zwischen mehreren Personen kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer im Spiel war.

Ein 18-jähriger Syrer erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und musste in ein Gießener Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei konnte einen 16-Jährigen, der vermutlich ebenfalls aus Syrien stammt, festnehmen. Auch er verletzte sich bei der vorangehenden Auseinandersetzung.

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Die Ermittler ziehen Dolmetscher hinzu, um Licht ins Dunkel zu bringen und Ablauf und Tatmotiv zu kären.

Corina Weisbrod

