Kontrollen zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr in der Wetterau

Friedberg - Im Rahmen von "Fokus on the road" kontrolliert auch die Polizei in der Wetterau heute einmal mehr zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr. Vermutlich aufgrund der weitreichenden Bekanntmachungen der Kontrollen, konnte bislang bei den Kontrollen noch kein Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, der sein Handy während der Fahrt nutzte. Untersuchungen zeigen jedoch, dass vor allem die Handynutzung ein hohes Unfallrisiko mit sich bringt. Leider ist diese Botschaft noch nicht von allen Fahrzeugführern verinnerlicht wurde, weshalb gerade durch solche Kontrollen die Gefahren der Ablenkung immer wieder in den Blickpunkt der öffentlichen Wahrnehmung gerückt werden.

Bei einer Kontrolle in Gambach wurden bislang heute Morgen 13 Autofahrer und 4 LKW-Fahrer kontrolliert. In zwölf Fällen fielen die Fahrer dadurch auf, dass sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Bei einem LKW bemängelten die Kontrolleure die Ladungssicherung. Das negative Highlight stellte ein PKW-Fahrer aus Ranstadt auf, der ohne gültigen Führerschein unterwegs war und zunächst falsche Personalien angab, um die Beamten auf eine falsche Fährte zu führen. Dies gelang ihm nicht. Er wird sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Auch die Halterin des Fahrzeuges erwartet eine Anzeige, wegen des Zulassens ohne Fahrerlaubnis.

Auf der Bundesstraße 475 bei Büdingen kontrollierten die Beamten heute Morgen bislang 29 Autofahrer. Eine verbotene Handynutzung konnte auch hier bislang nicht festgestellt werden. Auch hier waren es in der Mehrheit Gurtverstöße, die die Kontrolleure ahndeten.

Die Kontrollen gehen weiter!

Sylvia Frech, Pressesprecherin

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43647 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43647.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Wetterau Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Grüner Weg 3 61169 Friedberg Telefon: 06031-601 150 Fax: 06031-601 151

E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei