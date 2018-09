Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / ...

Gummibärchen-Diebe in Bad Nauheim ++ Einbrecher in Klein-Karben ++ Viele Unfälle in der Wetterau - mit Fahrradfahrern, Betrunkenen, Unfallflüchtigen und schleudernden Autos ++ u.a.

Friedberg - Einer Schleudert - zwei weitere können nicht mehr ausweichen

Autobahn 5: Auf der vom Regen nassen Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Ober-Mörlen verlor ein 45-jähriger Warendorfer am Sonntagmorgen, gegen 06 Uhr, die Kontrolle über seinen Ford. Vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit geriet der PKW ins Schleudern, prallte erst gegen die Außenleitplanke und dann gegen die Betongleitwand in der Fahrbahnmitte, bevor er mitten auf der Fahrbahn unbeleuchtet zum Stehen kam. Zu spät erkannte dadurch ein 49-jähriger Hochheimer den unfallbeschädigten PKW und kollidierte mit seinem Skoda mit dem Ford. Beide Fahrzeuge schleuderten daraufhin erneut über die Fahrbahn, was für einen 27-jährigen Wuppertaler zum Problem wurde. Sein PKW kollidierte mit dem Skoda und schleuderte dann gegen die Außenleitplanke. Eine 48-jährige Mitfahrerin im Skoda verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus, die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. Alle drei PKW mussten abgeschleppt werden. Die Schäden an ihnen und den Leitplanken belaufen sich auf rund 18.000 Euro.

*

Mit Passat kollidiert und weitergefahren

Autobahn 5: Ein recht großer Schaden, von etwa 4000 Euro, entstand am Montagmorgen, gegen 05.10 Uhr bei einem Unfall auf der Autobahn 5 an einem schwarzen VW Passat. Der 54-jährige Fahrzeugführer aus Fernwald gibt an zwischen dem Gambacher Kreuz und der Anschlussstelle Butzbach unterwegs gewesen zu sein, als es kurz hinter dem Autobahnkreuz zum Unfall kam. Ein LKW oder Sattelzug wollte nach seinen Angaben von der Autobahn 5 kommend auf die rechte Fahrspur wechseln und kollidierte dabei mit dem Passat. Der Fahrer des LKW fuhr danach einfach weiter und beging so eine Unfallflucht, da er den Unfall bemerkt haben dürfte. Die Autobahnpolizei Mittelhessen, Tel. 06033-7043-0, bittet um Hinweise zum Unfall und dem LKW oder Sattelzug.

*

Aufgefahren

Autobahn 5: Glücklicherweise gab es bei einem Unfall auf der Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Butzbach und Bad Nauheim am Sonntagabend, gegen 19.20 Uhr, keine Verletzten. Bei stockendem Verkehr auf der nassen Straße musste ein Frankfurter seinen BMW abbremsen. Ein Autofahrer aus Neuhausen kam mit seinem Mercedes hinter ihm zum Stehen. Einem 38-jährigen Hofheimer gelang dies nicht mehr. Mit seinem PKW schob er den Mercedes auf den BMW. Auf den PKW des Hofheimers fuhr dann noch eine 23-Jährige aus Heidelberg mit ihrem Dacia auf. Mit Ausnahme des BMW mussten alle PKW abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden von rund 26.000 Euro.

*

In Schlangenlinien unterwegs

Autobahn 5 / Bad Nauheim: Bereits auf der Autobahn 5 fiel am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, der Fahrer eines roten Ford Fiesta auf. Eine Autofahrerin meldete den Fahrer bei der Polizei, da er nicht nur in Schlangenlinien unterwegs war, sondern sich auch an einer Barke in der Baustelle bei Butzbach den Spiegel abfuhr. In Bad Nauheim gelang es der Polizei den Mann aus dem Verkehr zu ziehen. Der 68-jährige Fahrer aus Friedberg fuhr sich in der Frankfurter Straße mit dem PKW fest, als er auf ein Tankstellengelände abbog und dort an einer kleinen Mauer hängen blieb. Er steht im Verdacht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln den PKW geführt zu haben. Daher musste er mit zur Blutentnahme auf die Dienststelle. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

*

Gummibärchen-Diebe

Bad Nauheim: Auf Schmuck, teure Elektrogeräte oder Bargeld haben es Diebe normalerweise abgesehen. Profi-Einbrecher scheinen es der Beute nach zu urteilen damit nicht gewesen zu sein, die am vergangenen Wochenende in eine Schule Am Solgraben eindrangen. Die Eindringlinge verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Mensa der Schule und ließen dort genau eine Tüte Gummibärchen mitgehen - Wert 1 Euro. Die Gummibärchen-Diebe werden nun von der Polizei in Friedberg gesucht, Tel. 06031-601-0. Leider blieb nämlich der entstandene Schaden mit mindestens 500 Euro weit über dem Wert der süßen Naschereien.

*

Dacia angefahren

Bad Nauheim: In der Rießstraße stieß ein Verkehrsteilnehmer zwischen 18 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag gegen einen dort abgestellten schwarzen Dacia Duster und verursachte einen Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher.

* Unfall auf Baumarktparkplatz

Bad Nauheim: Am heutigen Montagmorgen, gegen 07.50 Uhr, stießen auf einem Baumarktparkplatz in der Georg-Scheller-Straße ein Fahrradfahrer und ein Autofahrer mit ihren Gefährten zusammen. Der 14-jährige Radfahrer aus Bad Nauheim verletzte sich dabei zum Glück nur leicht und bedurfte keiner ärztlichen Behandlung. Am Fahrrad und am PKW des 57-jährigen Autofahrers aus Bad Nauheim entstand leichter Sachschaden.

*

Fahrradfahrer leicht verletzt

Bad Vilbel: Im Kreuzungsbereich der Kreisstraße und der Troppauer Straße kam es am Freitag, gegen 14.10 Uhr, zum Zusammenstoß zwischen einem 14-jährigen Fahrradfahrer aus Bad Vilbel und einer 48-jährigen Autofahrerin aus Bad Vilbel. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Das Auto wurde an der Front beschädigt. Mögliche Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

*

Betrunken Spiegel abgefahren

Butzbach: Laut Zeugenaussagen in Schlangenlinien fahrend geriet ein 53-Jähriger aus Weilrod am Sonntag, gegen 17 Uhr, mit seinem PKW auf der Bundesstraße 3 zwischen Bad Nauheim und Nieder-Weisel auf die Gegenfahrbahn. Mit dem Außenspiegel seines Jeeps streifte er dabei den Spiegel eines entgegenkommenden Mercedes eines Butzbachers. Wie sich herausstellte stand der 53-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und konnte deshalb vermutlich seine Fahrspur nicht einhalten. Die Polizei nahm den Mann mit zur Blutentnahme und stellte seinen Führerschein sicher.

*

Einbruchversuch

Karben: Kratzspuren an der Eingangstür eines Wohnhauses Am Hellenberg in Klein-Karben deuten darauf hin, dass ein Einbrecher zwischen 14.40 Uhr am Freitag und 18.15 Uhr am Samstag versuchte gewaltsam in das Haus zu gelangen. Er schaffte es jedoch nicht die Tür zu öffnen. Es blieb bei einem geringen Sachschaden. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise. *

Sonnengebräunter Einbrecher

Karben: In der Uhlandstraße in Klein-Karben gelangte ein Einbrecher zwischen 19 und 21 Uhr in ein Wohnhaus, indem er eine Fensterscheibe einschlug. Ob der Täter Beute machen konnte ist noch unklar. Ein Zeuge konnte in diesem Zusammenhang einen etwa 30 Jahre alten, schlanken und sonnengebräunten Mann mit dunklen kurzen Haaren und einem Dreitagebart sehen. Bekleidet war er mit einer dunklen Bomberjacke und einer Bluejeans. Der Mann hatte einen dunklen Rucksack auf dem Rücken, auffällig weiße In-Ear-Kopfhörer und war mit einem Fahrrad unterwegs. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um weitere Hinweise.

*

Mülltonne contra PKW

Karben: Zeugen eines Unfalls im Buchenweg in Klein-Karben sucht die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0. Zwischen 21.30 Uhr am Sonntag und 07.40 Uhr am Montag stieß ein Unbekannter vermutlich beim Rangieren gegen eine am Fahrbahnrand abgestellte Restmülltonne, welche dadurch gegen einen geparkten weißen Ford Transit stieß. An diesem entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher machte sich einfach aus dem Staub.

*

Opel auf Bürgerhausparkplatz angefahren

Nidda: Einen Schaden von etwa 1000 Euro verursachte ein Unbekannter zwischen 14.40 und 16.30 Uhr am gestrigen Sonntag an der Beifahrerseite eines weißen Opel Astra, der auf dem Bürgerhausparkplatz in Nidda abgestellt war. Die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707, bittet um Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher.

*

Baustelle durchsucht

Ortenberg: Getränke und ein Nageleisen ließen die Eindringlinge mitgehen, die sich zwischen 21 Uhr am Mittwoch und 10 Uhr am Donnerstag auf der Baustelle in einem Fachwerkhaus in der Nidderstraße in Effolderbach herumtrieben. Über ein offen stehendes Fenster gelang es ihnen vermutlich in das Haus zu gelangen. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

*

Beifahrer verletzt

Wölfersheim: Von der Bundesstraße 455 aus Berstadt kommend nach links auf die Autobahn 45 nach Hanau abbiegen wollte ein 67-Jähriger aus Dreieich am Sonntag, gegen 17.50 Uhr, mit seinem PKW. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer entgegenkommenden 59-Jährigen aus Lich. Die Beifahrerinnen in beiden Fahrzeugen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die Autos mussten mit Schäden von rund 15.000 Euro abgeschleppt werden.

