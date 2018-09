Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / ...

Rollerfahrer flüchtete ++ Achtung Kostenfalle betrügerische Anrufe ++ Wildtiere und Menschen gemeinsam auf den Straßen - Unfallgefahr ++ Drei kaputte Autos nach Unfall in Kohden ++ Kratzer am Mercedes

Friedberg - Achtung Kostenfalle

Wetterau: Immer wieder erreichen die Wetterauer derzeit Anrufe, bei denen sie am anderen Ende der Leitung von einer Computerstimme erklärt bekommen, die "Vollzugsbehörde Stuttgart" rufe an. Es ist von einem Pfändungsbeschluss die Rede, was die Angerufenen offenbar in Sorge versetzen soll. Dann folgt die Aufforderung eine Taste zu drücken. Dies sollten die Angerufenen jedoch tunlichst unterlassen. In Wirklichkeit ist es nämlich keineswegs eine Vollzugsbehörde, von der dieser Anruf kommt. Vielmehr stecken Betrüger dahinter. Mit dem Drücken einer Taste erfolgt eine Umleitung des Anrufs in eine kostenpflichtige Warteschlange. Daher kann es nur eine richtige Reaktion der Angerufenen geben: Auflegen! So machte es auch eine Karbenerin, die am Dienstag und Mittwoch solche Anrufe erhielt, sich daraufhin bei der Verbraucherzentrale informierte und den Hinweis bekam, dass es sich um Betrüger handele und sie mit dem Auflegen alles richtiggemacht hat.

*

Kratzspuren an Mercedes

Bad Nauheim: Auf etwa 1500 Euro beläuft sich der Schaden, den ein Unbekannter an einem grauen Mercedes anrichtete. Leider ist nicht bekannt, wo es zur Beschädigung an der linken hinteren Ecke des PKW kam. Zwischen 14.30 und 15 Uhr stand der Mercedes in der Karlstraße, zwischen 15.10 und 15.30 Uhr in der Hubert-Vergölst-Straße auf dem Parkplatz des Dänischen Bettenlagers. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang entgegen.

*

Rollerfahrer flüchtete

Florstadt: Kontrollieren wollte eine Streife der Polizeistation Friedberg am Mittwochnachmittag, gegen 14.55 Uhr, einen Rollerfahrer, der auf der Bundesstraße 275 zwischen Staden und Nieder-Mockstadt unterwegs war. Der Rollerfahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und gab Gas. Die Polizisten fuhren daraufhin mit ihrem Streifenwagen neben den Roller und forderten ihn durch Zeichen noch einmal zum Anhalten auf. Dabei stieß der Rollerfahrer zunächst leicht gegen den Streifenwagen und fuhr dann davon. Nach kurzer Zeit kehrte der Fahrer zur Unfallstelle zurück. Wie sich herausstellte hatte er keine Fahrerlaubnis für das Kraftrad. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für einen Kennzeichenmissbrauch und es wird wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 15-jährigen Florstädter ermittelt.

*

Drei kaputte Autos

Nidda: Auf rund 20.000 Euro beläuft sich der Schaden, der gestern bei einem Unfall in der Hoherordskopfstraße in Kohden an drei PKW entstand. Gegen 12.40 Uhr wollte eine 21-jährige Autofahrerin aus Nidda mit ihrem Ford nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen, musste dabei aber das Passieren des Gegenverkehrs abwarten. Der 73-jährige Fahrer eines VW aus Nidda bemerkte den vor ihm haltenden Ford vermutlich zu spät und fuhr auf diesen auf. Dadurch schleuderte der Ford in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Audi einer 30-jährigen Ranstädterin. Alle drei Fahrzeuge mussten nach dem Unfall mit erheblichen Schäden abgeschleppt werden. Die 21-Jährige verletzte sich leicht und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

*

Wildunfälle

Wetterau: Die Tage werden kürzer und die Zeiten in denen Mensch und Tier gemeinsam auf den Straßen in der Wetterau unterwegs sind häufen sich. Dementsprechend kommen derzeit auch wieder viele Wildtiere bei Unfällen ums Leben. Den Autofahrern kann in der feld- und waldreichen Wetterau nur eines geraten werden: Überall vorsichtig fahren und immer damit rechnen, dass plötzlich ein Tier im Scheinwerferlicht auftaucht.

Büdingen: Auf der Landstraße 3193 zwischen Büdingen und Bindsachsen kollidierte am Mittwochabend, gegen 22.45 Uhr, ein 55-jähriger Gederner mit seinem PKW mit einem Wildschwein. Das Tier lief nach dem Unfall davon. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Büdingen: Ein Schaden von etwa 500 Euro entstand auch am PKW einer 27-jährigen Glauburgerin, die am Mittwochabend, gegen 23 Uhr auf der Kreisstraße 229 zwischen Orleshausen und Düdelsheim mit ihrem PKW mit einem Waschbär kollidierte. Das Tier überlebte den Unfall nicht.

Münzenberg: Am Mittwochabend, gegen 21.10 Uhr stieß ein 43-jähriger Hungener mit seinem PKW auf der Landstraße 3135 zwischen Münzenberg und Rockenberg mit einem Reh zusammen. Das nach dem Unfall schwer verletzte Tier musste von der Polizei von seinen Leiden erlöst werden. Am Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Nidda: Auf der Kreisstraße 195 zwischen Häuser Hof und Bad Salzhausen konnte 64-jähriger Motorradfahrer aus Nidda die Kollision mit einem Reh am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, nicht mehr vermeiden. Vermutlich verletzt lief das Reh nach dem Unfall davon. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Rockenberg: Ein Reh überlebte den Zusammenstoß mit dem PKW eines 59-jährigen Rockenbergers nicht. Auf der Kreisstraße 172 zwischen Oppershofen und Södel kam es am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 07.40 Uhr zum Unfall. Am PKW entstand Sachschaden.

