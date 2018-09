Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / ...

Taxifahrt endet in der Justizvollzugsanstalt ++ Falsche Spendensammler in Bad Vilbel ++ Kleintransporter-Fahrer bei Unfall auf der A5 schwer verletzt ++ Tasche aus dem Auto geklaut ++ u.a.

Friedberg - Kleintransporter-Fahrer schwer verletzt

Autobahn 5: Die Feuerwehr musste in der vergangenen Nacht den 37-jährigen Fahrer eines Kleintransporters aus Polen aus seinem Fahrzeug befreien. Gegen 23.30 Uhr übersah der Fahrer vermutlich beim Spurwechsel einen auf der rechten Fahrspur zwischen Friedberg und Ober-Mörlen fahrenden Sattelzug und fuhr auf diesen auf. Der 37-Jährige wurde beim Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Schwer verletzt brachte ein Rettungswagen ihn nach der Befreiung durch die Feuerwehr ins Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste mit erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 22.000 Euro. Die 45-jährige Fahrerin des Sattelzuges aus Hanofen blieb unverletzt. Die Autobahn 5 in Richtung Kassel musste vorübergehend voll gesperrt werden. Noch bis 01 Uhr kam es zu Behinderungen.

*

Geschädigte alkoholisiert

Autobahn 5: Schuld am Unfall scheint eine 55-jährige Frau aus Sinn nicht zu sein, die am heutigen frühen Freitagmorgen die Polizei zur Dienststelle begleiten mussten. Gegen 04.55 Uhr fuhr zwischen dem Gambacher Kreuz und der Anschlussstelle Butzbach der 25-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus Spanien im Baustellenbereich auf den PKW der Frau aus Sinn auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei ihr einen Atemalkoholwert von über 0,8 Promille fest. An dem PKW der Frau entstand ein Schaden von rund 1.200 Euro. Sie durfte ihre Fahrt nicht fortsetzen. Der Sattelzug blieb bei dem Unfall unbeschädigt.

*

Taxifahrt endet in der JVA

Autobahn 5: Aus dem Süden Deutschlands in Richtung Leipzig sollte die Fahrt einer 26-jährigen Frau aus Leipzig am heutigen Freitagmorgen gehen. Die Reise endete für die Frau jedoch in der Justizvollzugsanstalt. Gegen 04.55 Uhr meldete sich ein Taxifahrer von der Autobahnraststätte Wetterau bei der Polizei und berichtete von Schwierigkeiten mit der Frau, die er als Fahrgast an Bord hatte. Es gab Differenzen bezüglich der Bezahlung der Fahrt. Die Polizei kam zu Hilfe und stellte fest, dass gegen die 26-Jährige ein Haftbefehl vorlag, da sie eine gegen sie ausgesprochene Geldstrafe nicht gezahlt hatte. So nahm die Polizei die Frau an Bord und brachte sie, statt zu ihrem Reiseziel in Leipzig, in die Justizvollzugsanstalt.

*

Tasche aus dem Auto genommen

Bad Nauheim: Auf dem großen Parkplatz in der Frankfurter Straße parkte eine Frau aus Nidderau am Mittwoch mit ihrem schwarzen Nissan Note. Gegen 12 Uhr wollte sie den Parkplatz verlassen, stieg aber noch einmal kurz aus und ließ dabei den PKW einen kleinen Augenblick unverschlossen aus den Augen. Den kurzen Moment muss ein Dieb genutzt haben, um ihre hellgrau-beige Stoffhandtasche vom Beifahrersitz zu stehlen. Am nächsten Tag wurde die Tasche als Fundsache in einer Bäckerei in der Nähe abgegeben. Die Papiere waren glücklicherweise noch vorhanden, es fehlte das Bargeld. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet die Finderin der Tasche sich zu melden und nimmt Hinweis zum Diebstahl entgegen.

*

Unfallflucht

Bad Nauheim: In der Weinbergstraße verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch und 18 Uhr am Donnerstag einen Schaden von rund 1000 Euro an einem dort am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Golf. Da der Unfallverursacher nicht seinen gesetzlichen Pflichten nachkam, bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise auf ihn.

*

Falsche Spendensammler

Bad Vilbel: Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktplatzes in der Alten Frankfurter Straße machten am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr zwei Männer auf sich aufmerksam. Sie gaben vor taubstumm zu sein, hielten den Passanten eine Spendenliste entgegen und versuchten Geld einzusammeln. Da die Männer keine Ausweise oder sonstige Legitimation vorzeigen konnten, verständigte eine Passantin die Polizei und teilte ihre Beobachtung mit. Dies bekamen die Männer mit und verließen den Parkplatz zu Fuß in Richtung Tankstelle. Es besteht der Verdacht, dass die beiden Männer in betrügerischer Absicht handelten. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um weitere Hinweise auf sie. Sie werden mit einem Alter von Anfang bis Ende 20 beschrieben, etwa 1.80 bis 1.85m groß und mit Basecaps. Einer war schlank und trug eine Jeans und ein dunkles T-Shirt. Der andere wird als kräftiger, mit Vollbart, Jeans und weißem T-Shirt beschrieben.

*

Bargeld und Technik gestohlen

Limeshain: Noch unbekannt ist, wie es Tätern gelang in das Gebäudeinnere eines Agrarhandels in der Himbacher Straße in Rommelhausen zu gelangen. Im Inneren jedenfalls brachen die Täter zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 06.55 Uhr am Donnerstag eine Tür auf und konnten so an ihre spätere Beute, Bargeld und Computer, gelangen. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

*

Motorradfahrer stürzte

Wölfersheim: Im Kreuzungsbereich der Seestraße und der Friedensstraße missachtete am Donnerstagabend, gegen 19.50 Uhr eine 25-jährige Wölfersheimerin mit ihrem PKW vermutlich den Vorrang eines 23-jähriger Rockenbergers mit seinem Motorrad. Der Rockenberger bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Sein Krad rutsche gegen ein geparktes Auto, das - wie das Motorrad - leicht beschädigt wurde. Der Fahrer konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort nach Hause entlassen werden. Sein Krad musste abgeschleppt werden.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43647 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43647.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Wetterau Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Grüner Weg 3 61169 Friedberg Telefon: 06031-601 150 Fax: 06031-601 151

E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -