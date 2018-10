Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / ...

Trunkenbold in Haft in Altenstadt ++ Durchs Küchenfenster in Friedberg ++ Tankstelle ausgeraubt in Büdingen ++ u.a.

Friedberg - Pressemeldungen 01.10.2018

Außenspiegel abgetreten

Rockenberg: Nachdem drei junge Butzbacher am Samstag gegen 1.10 Uhr in der Ziegelgasse, möglicherweise aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht in eine Kneipe gelangten, waren sie darüber offenbar sehr verärgert. Sie ließen ihren entstandenen Frust an Autos aus, die in der Nähe parkten. So traten sie unter anderem an einem Mercedes und einem VW den linken Außenspiegel ab. Einer 18-jährigen aus Rockenberg, die den Vorgang beobachtete, gaben sie einen Stoß, bei dem sich die junge Frau einen schmerzenden Knöchel zuzog. Die alarmierte Polizei nahm die drei 17- und 18-jährigen Männer aus Butzbach fest und leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Köperverletzung gegen sie ein. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher in Mehrfamilienhaus

Ober-Mörlen: Über die Rückseite eines Mehrfamilienhauses im Kehlweg gelangten Einbrecher am Sonntag zwischen 14.30 Uhr und 17.15 Uhr auf die Terrasse. Dort hebelten sie eine Tür auf und begaben sich ins das Gebäude. Die Gauner durchsuchten alle Räumlichkeiten und verschwanden unerkannt mit ca. 5000 Euro Bargeld. Sie hinterließen einen Schaden von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 entgegen.

Pedelec gestohlen

Bad Nauheim: Ein Pedelec der Marke Stevens schloss die Besitzerin letzten Donnerstag gegen 18.30 Uhr mit einem Schloss an einem Fahrradständer in der Rosbacher Straße am Waldstadion ab. Als sie zwei Stunden später zu ihrem Elektrorad zurück kam musste sie feststellen, dass es gestohlen war. Bislang Unbekannte hatten das Schloss aufgebrochen und das schwarze Rad im Wert von etwa 2800 Euro gestohlen. Es handelt sich um ein Stevens Rad des Typs E-Courier SX. Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Alkohol nicht vertragen?!

Bad Nauheim: Am Samstag gegen 1.40 Uhr kam es im Bereich der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten 31-Jährigen und einer 24-Jährigen aus dem Wetteraukreis. Der Mann schickte sich offenbar an, ein Glas nach einer Gruppe Frauen zu werfen. Der jungen Frau fiel das auf und sie hinderte den Mann daran. Daraufhin riss er sie um und dabei sämtliche Fingernägel der linken Hand ab. Die Frau trug zum Teil blutige Fingerspitzen und ein beschädigtes Kleidungsstück davon. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Heckscheibe kaputt und Kennzeichen weg

Bad Nauheim: Ein schwarzer Kia parkte am Freitag zwischen 15 Uhr und 22.30 Uhr in der Gabelsberger Straße. In dieser Zeit zerstörten bislang Unbekannte die Heckscheibe des Autos und entwendeten beide amtlichen Kennzeichen FB - D 67. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen sollten sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung setzen.

Einbrecher gehen leer aus

Echzell: In das Kassenhäuschen des Wertstoffhofs in Grund-Schwalheim brachen bislang Unbekannte am Samstag gegen 00.40 Uhr ein. Nachdem sie den Zaun durchschnitten, die Tür zum Kassenhaus gewaltsam geöffnet und es durchwühlt hatten, verließen sie das Gelände ohne Beute. Zeugen wenden sich an die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0.

Durchs Küchenfenster eingestiegen

Friedberg: Einbrecher kamen am Freitag zwischen 17.50 Uhr und 20.45 Uhr offenbar durch ein aufgehebeltes Küchenfenster in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße. Im Haus durchwühlten sie Schränke in sämtlichen Räumen und entwendeten letztlich 250 Euro Bargeld aus einer Schublade im Küchenschrank. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Trunkenbold geht in Haft

Altenstadt: In der Mittagsruhe hörte eine Bewohnerin der Eichbaumstraße in Limeshain am Sonntag das Klirren einer Scheibe. Als sie nachschaute, stellte sie fest, dass jemand ihren Nachbarn bedrohte und dessen Fensterscheibe eingeworfen hatte. Während der Gatte dem Nachbarn zu Hilfe eilte, alarmierte sie die Polizei. Innerhalb weniger Minuten trafen die Ordnungshüter vor Ort ein und konnten den Übeltäter festnehmen. Es handelte sich um einen 38-jährigen Litauer, der sich mit seinem LKW offenbar seit Freitag im Industriegebiet aufhielt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Der Mann musste die Gesetzeshüter auf die Polizeidienststelle begleiten. Hier stellten diese fest, dass gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Aufgrund des Verdachts des versuchten Einbruchs und der Annahme, dass er auch den LKW im Industriegebiet wieder ohne Führerschein gefahren hatte, verbrachten die Büdinger Ordnungshüter den Mann in ein Frankfurter Gefängnis. Dort wird er, bis auf Weiteres, seinen Haftbefehl absitzen und einer gerichtlichen Entscheidung zu den neuen Verfahren entgegen sehen. Ob der Litauer auch für eine eingeschlagene Scheibe in einem Fahrradgeschäft in der Siemensstraße am Sonntag gegen 13 Uhr verantwortlich ist, werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Polizei in Büdingen bittet Zeugen des Vorfalls in der Siemensstraße, sich unter Tel.: 060423/9648-0 zu melden.

Tankstelle ausgeraubt

Büdingen: Am Freitag gegen 21.20 Uhr betrat ein Mann die Tankstelle in der Hauptstraße in Düdelsheim. An der Kasse beabsichtigte er aber nicht die Tankfüllung oder Getränke zu bezahlen, wie das die meisten Tankstellenkunden tun. Er zog ein Messer und hielt es dem Tankwart vor. Dabei forderte er den Inhalt der Kasse. Der schockierte Tankwart händigte dem Räuber ca. 800 Euro Bargeld aus, woraufhin der Mann in Richtung Ortsmitte zu Fuß flüchtete. Eine Fahndung nach dem dunkel gekleideten, ca. 190 cm großen, dunkelhäutigen jungen Mann im Alter von etwa 20 Jahren verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Zwei auf einen Streich

Bad Vilbel: Diesmal knackten die Diebe nicht das Schloss der beiden entwendeten Räder. Sie entfernten vielmehr Metallstreben eines Fahrradständers, an den die beiden Mountainbikes im Vorgarten eines Anwesens in der Danziger Straße angeschlossen waren. So gelang es ihnen, die Räder mitsamt Schloss zu entfernen. Das Ganze geschah am Donnerstag zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr Bei den vermissten Fahrrädern handelt es sich um ein schwarz-blaues Cube Analog und ein neon-oranges Marin Bobcat Trail im Wert von ca. 1500 Euro Hinweise zu Tat, Täter und dem Verbleib der Räder nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Corina Weisbrod

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43647 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43647.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Wetterau Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Grüner Weg 3 61169 Friedberg Telefon: 06031-601 150 Fax: 06031-601 151

E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei