Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / ...

Einbrecher suchen Wertsachen in geparkten Autos in Bad Vilbel ++ Auf der Brücke gedrängelt in Friedberg

Friedberg - Pressemeldung vom 19.2.2019

Auf der Brücke gedrängelt - Zeugen gesucht!

Friedberg: Eine Mutter und ihre beiden Kinder gingen am Freitag gegen 15.15 Uhr auf dem Fußweg zwischen der Straße "An den 24Hallen" und dem Mühlweg entlang. Die Frau schob einen Kinderwagen vor sich her. Als sie sich mit ihren beiden Zöglingen auf der Usabrücke befand, fuhr von hinten ein Rollerfahrer an sie heran und hupte mehrfach. Aufgrund der Enge an der dortigen Stelle, konnte sie nicht ausweichen und ging am Brückenende zur Seite, um den Rollerfahrer passieren zu lassen. Im Vorbeifahren versuchte der Zweiradfahrer offenbar ihr das Handy aus der Hand zu reißen. Dies gelang ihm jedoch nicht und er fuhr mit seinem Roller davon. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen dieses Vorfalls. Insbesondere der Radfahrer, der zu der Aktion hinzukam, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Einbrecher suchen Wertsachen in geparkten Autos

Bad Vilbel: Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag vergriffen sich Diebe an mehreren geparkten Autos. Ob es sich in allen Fällen um die gleichen Ganoven handelt ist bislang nicht klar. In der Bergstraße schlugen sie die Scheibe der Fahrertür eines Hyundai ein. Sie griffen in das Fahrzeug und entwendeten eine Geldbörse mit Führerschein, verschiedenen Bankkarten und ca. 300 Euro Bargeld. Im Berkersheimer Weg ging die Beifahrerscheibe eines VW zu Bruch. Auch hier nahmen die Einbrecher das in der Mittelkonsole abgelegte Portemonnaie mit. Es enthielt lediglich 12 Euro Bargeld. Die Beute steht damit in keinem Verhältnis zum angerichteten Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Ganz leer gingen die Langfinger im Ulmenweg aus. Hier zerschlugen sie ebenfalls eine Scheibe, fanden aber Nichts zum Mitnehmen. Für die betroffenen Autobesitzer bedeutet ein solcher Einbruch ins Fahrzeug jedoch eine Menge Aufwand. Die Tat muss bei der Polizei angezeigt, die Scheibe repariert werden, die Korrespondenz mit der eingeschalteten Versicherung erfolgen. Möglicherweise übernimmt diese auch nicht alle Kosten der Reparatur. Daher rät die Polizei: Lassen Sie keine Wertsachen in ihrem Fahrzeug! Selbst, wenn in Jacken und Taschen gar keine Wertgegenstände oder Geld aufbewahrt werden, wissen das die Einbrecher nicht. Häufig versuchen diese dennoch ihr Glück und nehmen die Beschädigung der Fahrzeuge und den Aufwand für die Besitzer, für die Aussicht auf Beute, in Kauf. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 bittet um Hinweise von Zeugen oder verdächtigen Wahrnehmungen, die zur Ermittlung der Auto--Aufbrecher führen können.

Corina Weisbrod

