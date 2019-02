Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / ...

Geldautomatensprengung in Bad Vilbel missglückte - Wer kann Hinweise geben?

Friedberg - Bad Vilbel: Gleichermaßen Wohn- und Geschäftshaus ist das Gebäude in der Frankfurter Straße in der Bad Vilbeler Kernstadt, in welchem noch unbekannte Täter in der Nacht versuchten einen Geldautomaten zu sprengen.

Die Täter betraten die Bankfiliale, leiteten Gas in einen Geldautomaten ein und wollten ihn damit offenbar aufsprengen. Dies missglückte jedoch. Der Automat wurde zwar leicht beschädigt, gab aber den Tätern kein Geld preis.

Eine Zeugin hörte gegen 03.15 Uhr am heutigen Mittwochmorgen verdächtige Geräusche und konnte noch zwei dunkel gekleidete Personen auf einem schwarzen Motorroller (ohne Kennzeichen) auf der Frankfurter Straße in Richtung Schmiedsgasse davonfahren sehen. Beide Personen hatten ihr Gesicht vermummt.

Der entstandene Sachschaden blieb aufgrund des Misserfolgs der Täter mit rund 1000 Euro verhältnismäßig gering.

Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise zur Tat. Wer konnte gegen 03 Uhr im Bereich der Frankfurter Straße / Kernstadt verdächtige Beobachtungen machen? Wer kann Hinweise auf die Fluchtrichtung der beiden Täter mit dem Motorroller machen? Wer hat die Täter vielleicht sogar unmaskiert auf dem Roller sehen können?

Jeder Hinweis kann wichtig sein!

Sylvia Frech, Pressesprecherin

