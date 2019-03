Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / ...

Wölfersheimer in U-Haft ++ Gemeinschaftseigentum in Florstadt und Friedberg beschädigt

Friedberg - Wer Gemeinschaftseigentum beschädigt, schadet auch sich selbst

Friedberg / Florstadt: Diesen Grundsatz vergessen manche Menschen offenbar manchmal, wenn sie Dinge beschädigen oder gar unbrauchbar machen. Zwei Fälle hiervon wurden aktuell bei der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, angezeigt, die Zeugen sucht. Die Sporthalle in der Friedberger Straße in Ockstadt besprühten Unbekannte irgendwann zwischen dem 01. und 04. März mit schwarzer Farbe. Die Schäden an der Außenfassade belaufen sich auf rund 800 Euro. Ebenfalls am Faschingswochenende, zwischen dem 01. und 03. März, befuhren Unbekannte zwei Bolzplätze in Nieder- und Ober- Florstadt und verursachten dadurch an den Rasenflächen erheblichen Schaden.

Wölfersheimer in Untersuchungshaft

Wölfersheim: Ermittlungen einer anderen Dienststelle erbrachten Ende vergangener Woche den Hinweis auf einen 30-jährigen Wölfersheimer, bei dem sich der Verdacht auf einen illegalen Handel mit Betäubungsmitteln ergab. Mit einem Durchsuchungsbeschluss des zuständigen Gerichtes gingen die Ermittler des Rauschgiftkommissariates der Kriminalinspektion in Friedberg diesem Hinweis nach. Dabei erhärtete sich der Verdacht mit der Wohnungsdurchsuchung am Donnerstagabend. In der Wohnung des 30-Jährigen fanden die Beamten rund 100 Gramm fertig portioniertes Marihuana, rund 11 Gramm Kokain und rund 5 Gramm minderwertiges Cannabiskraut. Die Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher. Der Wölfersheimer wurde festgenommen. Nach einer richterlichen Vorführung am Freitag befindet er sich in Untersuchungshaft.

