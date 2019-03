Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / ...

Pressemeldung vom 19.03.2019: Bad Vilbel: Offenbar Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus

Friedberg - Noch glimpflich ausgegangen ist eine mutmaßliche Explosion am Dienstagnachmittag in der Frankfurter Straße in Bad Vilbel. Offenbar wurde niemand verletzt.

Zeugen hatten gegen 16.50 Uhr in der Bad Vilbeler Innenstadt einen lauten Schlag gehört und mitbekommen, dass eine größere Scheibe eines Gaststättenbetriebes herausgeflogen war. Der Bereich der Frankfurter Straße wurde wenig später durch die Einsatzkräfte abgesperrt. Es stellte sich heraus, dass es in dem Bereich der Gaststätte zu einer Explosion oder Verpuffung gekommen war. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Die Ermittlungen sollen nun ergeben, wie es zu diesem Schaden gekommen war. Weitere Erkenntnisse liegen bislang nicht vor.

Hinweise an die Polizeistation in Bad Vilbel, Telefon 06101- 54600.

