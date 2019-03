Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / ...

Betrunkener seiner Jacke beraubt in Friedberg ++ Ein Unfall - zwei Betrunkene in Bad Vilbel ++ Zeugen nach Unfallfluchten gesucht ++ Geklautes Fahrrad führt zu zwei Tatverdächtigen ++ u.a.

Friedberg - Geklautes Fahrrad führt zu weitem und zwei Tatverdächtigen

Bad Nauheim: Den Hinweis auf ein möglicherweise geklautes Fahrrad in der Stresemannstraße erhielt die Polizei am gestrigen Mittwochmorgen. Die Beamten konnten dort tatsächlich im Hof eines Mehrfamilienhauses ein im September 2018 in Bad Nauheim geklautes Fahrrad auffinden und sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen führten zu einem möglichen Tatverdächtigen, der mit dem Fahrrad gesehen wurde. Als die Polizisten am Mittwochmittag gerade auf dem Weg zu dem Tatverdächtigen sind, um ihn zur Rede zu stellen, kommt ihnen ein anderer Mann entgegen. Polizeibekannt und mit einem hochwertigen Fahrrad unterwegs, schrillen bei den Beamten sofort die Alarmglocken. Sie kontrollieren Mann und Fahrrad und stellen fest, dass ihre Ahnung sie nicht trübte. Das Fahrrad wurde am vergangenen Wochenende in Bad Nauheim geklaut. Die Eigentümer der geklauten Räder dürfen sich nun auf die Rückgabe selbiger freuen, gegen die beiden in Bad Nauheim wohnenden Männer wird wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

*

Vom Knall aufgewacht

Bad Nauheim: Einen am Fahrbahnrand der Frankfurter Straße in Nieder-Mörlen abgestellten grauen Opel Astra beschädigte ein Verkehrsteilnehmer heute Nacht ganz erheblich. Gegen 01.15 Uhr kam der Unbekannte mit seinem Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 80 von seiner Fahrspur ab und stieß gegen Heck und Fahrerseite des Opel. Ein Schaden von 3000 Euro entstand dabei am Opel. In grobe Richtung Ober-Mörlen fuhr der Unfallverursacher anschließend davon. Eine Anwohnerin hörte den vom Unfall verursachten lauten Knall und verständigte die Polizei. Diese bittet unter Tel. 06031-601-0 um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher.

*

Heckscheibe beschädigt

Bad Nauheim: Auf dem Parkplatz einer Klinik Am Kaiserberg parkte eine Vilbelerin zwischen 07 und 14 Uhr am Mittwoch ihren schwarzen Hyundai i20. In diesem Zeitraum beschädigte ein Unbekannter die Heckscheibe des PKW und richtete so einen Schaden von etwa 200 Euro an. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

*

Mercedes angefahren

Bad Nauheim: Schäden in Höhe von etwa 1300 Euro an der hinteren Stoßstange eines silberfarbenen A-Klasse Mercedes verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch in der Burgpforte. Dort stand der Mercedes zwischen 14.50 und 15.20 Uhr auf einem Parkplatz. Um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Ein Unfall - zwei Betrunkene - ein Bewusstloser

Bad Vilbel: Erst tranken sie zusammen, dann mussten gestern Abend zwei Bekannte in Bad Vilbel zur Blutentnahme. Einem Dritten im Bunde war das alles offenbar zu viel - er wurde bewusstlos.

Ins Rollen kam der ungewöhnliche Fall gestern Abend durch einen Unfall im Verbindungsweg zwischen Im Rosengarten und der Friedberger Straße. Um 21.30 Uhr kommt dort ein Autofahrer von der Fahrbahn ab, durchbricht mit dem PKW den Zaun eines Firmengeländes und stößt gegen einen dahinterliegenden Sattelzug. Am Zaun und dem Auto entsteht mit rund 7000 Euro einiger Schaden, der Laster bleibt unbeschädigt.

Als die von Passanten verständigte Polizei am Unfallort eintrifft, will keiner der Fahrer des PKW gewesen sein, ein Mann jedoch liegt bewusstlos am Boden. Zunächst wird der Bewusstlose versorgt, dann eine Befragung der Anwesenden durchgeführt. Zwei Männer an der Unfallstelle verstricken sich dabei in Widersprüche, beide sind deutlich alkoholisiert. Schließlich stellt sich heraus, was vermutlich passiert war. Die beiden betrunkenen Männer nahmen wohl zuvor gemeinsam Alkohol zu sich, bis einer von ihnen mit dem Auto nach Hause fahren wollte und in den Zaun krachte. Nach dem Unfall verständigte er den Bekannten, mit dem er zuvor getrunken hatte. Er kam zur Unfallstelle, brachte den Dritten im Bunde mit - einen Bekannten, der vorher ebenfalls mit ihnen Alkohol getrunken hatte.

Der Dritte und wohl einzige der Männergruppe wurde - an der Unfallstelle angekommen - aus unbekanntem Grund bewusstlos. Der Rettungsdienst kümmerte sich schließlich um ihn. Beide betrunkenen Autofahrer blieben zwar unverletzt, da ein Atemalkoholtest aber jeweils einen Wert von rund 2 Promille bei ihnen anzeigte, wurden sie von den Polizisten zwecks Blutentnahme einem Arzt vorgestellt. Gegen den 39-jährigen Friedberger wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und der Verursachung eines Unfalls ermittelt, gegen einen 26-jährigen Weinbacher wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr. Bis auf Weiteres dürfen beide keine fahrerlaubnispflichten Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr führen.

*

Feuerlöscher entleert

Büdingen: Beeinträchtigung von Nothilfemitteln nennt sich der Straftatbestand, weshalb die Polizei nach einem Vorfall im Parkhaus Über der Seeme in Büdingen ermittelt. Am Mittwochnachmittag, gegen 15.10 Uhr, konnte die Unbrauchbarmachung von vier Feuerlöschern festgestellt werden. Unbekannte entleerten drei Feuerlöscher in dem Parkhaus und rissen bei einem anderen den Schlauch ab. Wann die Täter am Werk waren ist noch unklar. Um Hinweise hierzu bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

*

Leitpfosten umgefahren

Büdingen: Auf der Landstraße 3010 zwischen Rinderbügen und Wolferborn hatte ein Verkehrsteilnehmer offenbar Schwierigkeiten sein Fahrzeug auf der Fahrbahn zu halten. Zwei Leitpfosten beschädigte der Fahrer, indem er auf den Fahrbahnrand geriet. Am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, konnten die Schäden von einem Passanten festgestellt werden. Wann sich der Unfall ereignete, ist unklar. Da an der Unfallstelle silberfarbene Fahrzeugteile zurückblieben, ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher ein entsprechendes Fahrzeug fuhr. Um Hinweise bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

*

Mountainbike aus Schuppen gestohlen

Büdingen: Aus dem Schuppen eines Anwesens in der Thiergartenstraße entwendete ein Dieb ein graues Conway Mountainbike. Zwischen Donnerstagnachmittag (21.3.) und Freitagfrüh (22.3.) begab er sich durch den Garten zum unverschlossenen Schuppen und nahm das etwa 500 Euro teure Rad an sich. Es ist mit Federn an Vorder- und Hinterrad versehen. Auffällig sind außerdem Reflektorstreifen auf den Felgen der Räder in den Farben rot, gelb weiß und blau, grün und orange. Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib des Rades nimmt die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

*

Stromverteilerkasten angefahren

Butzbach: Sehr lange ist der Zeitraum, in dem ein Verkehrsteilnehmer in der Hintergasse in Hoch-Weisel irgendwann einen Stromverteilerkasten anfuhr und einen Schaden von rund 2000 Euro verursachte. Ende Februar befand der Kasten sich noch in einem unbeschädigten Zustand, am 25. März konnte die Beschädigung an ihm festgestellt werden. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, entgegen.

*

Betrunkener seiner Jacke beraubt

Friedberg: An der Stadtkirche lief ein 43-jähriger Bad Nauheimer am Sonntagabend etwa zwischen 22.30 und 23 Uhr entlang. Nach eigenen Angaben war er selbst stark betrunken, als er dort von zwei Männern von hinten gestoßen wurde. Er fiel auf den Hinterkopf und wurde seiner Jacke samt Inhalt, wie Geldbörse und Schlüssel, beraubt. Eine Beschreibung zu den Tätern kann der Bad Nauheimer nicht abgeben. Er zog sich eine Beule am Kopf zu. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise auf mögliche Täter.

*

Kleintransporter bleibt an Spiegel hängen

Friedberg: Am Mittwoch, gegen 11.50 Uhr, fuhr in den hohen Hausnummern der Kaiserstraße der Fahrer eines offenen Pritschenwagens mit dunklem Führerhaus so dicht an einem dort haltenden roten Ford Transit vorbei, dass er dessen Spiegel abfuhr. Der Spiegel flog einige Meter durch die Luft, was dem Fahrer des Pritschenwagens nicht entgangen sein dürfte. Trotz allem fuhr der Unfallverursacher weiter. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um weitere Hinweise, insbesondere zum Kennzeichen des Unfallverursachers.

*

Aufgefahren

Ortenberg: Von Bleichenbach kommend befuhr eine 27-Jährige aus Nidda am Mittwoch, gegen 16.50 Uhr, mit ihrem VW die Bundesstraße 457 nach Selters. Dort musste sie in der Bleichenbacher Straße verkehrsbedingt ihr Fahrzeug abbremsen, was die hinter ihr fahrende 53-jährige Ortenbergerin vermutlich zu spät bemerkte und mit ihrem Toyota auffuhr. Beide Fahrerrinnen und eine Beifahrerin im VW der 27-Jährigen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die beiden Insassen des VW kamen zur Untersuchung mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43647 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43647.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Wetterau Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Grüner Weg 3 61169 Friedberg Telefon: 06031-601 150 Fax: 06031-601 151

E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei Instagram: https://instagram.com/polizei_mh