Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / Drei ...

Drei Leichtverletzte bei Unfall in Florstadt ++ fast 2 Promille in Büdingen ++ Motorroller in Bad Vilbel geklaut ++ Einbruch in Nieder-Mörlen ++ u.a.

Friedberg - Zum Glück niemand verletzt

Autobahn 5: Auf der vom Regen nassen Fahrbahn verlor eine 22-jährige Schwalmstädterin am Montagabend, gegen 20.05 Uhr die Kontrolle über ihren VW, als sie zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Ober-Mörlen unterwegs war. Der PKW schleuderte von der linken Fahrspur nach rechts gegen die Leitplanke und von dort zurück auf die rechte Fahrspur. Ein polnischer Sattelzug-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig vor dem PKW abbremsen und fuhr auf diesen auf. Glücklicherweise blieb es bei Sachschäden. Die Beteiligten konnten unverletzt aus ihren Fahrzeugen aussteigen.

*

Einbruch in Nieder-Mörlen

Bad Nauheim: Erst das Fenstergitter, dann das Fenster zu einem Wohnhaus in der Dürerstraße hebelten Einbrecher am Montagnachmittag auf. Zwischen 14.30 und 16.45 Uhr, in der Abwesenheit der Hausbewohner, müssen die Täter am Werk gewesen sein. Sie durchsuchten das Haus nach Wertsachen und ließen mindestens eine Geldbörse samt Papieren mitgehen. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Motorroller geklaut

Bad Vilbel: Nur verhältnismäßig kurz ließ ein Vilbeler am Montagabend, zwischen 19 und 21 Uhr, in einem Hof im Weitzesweg in Dortelweil seinen Motorroller stehen. Als er zurückkam, fehlte von dem weißen Peugeot Jet Force jede Spur. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise auf den Verbleib des 1000 Euro teuren Rollers.

*

Fast 2 Promille

Büdingen: Mit dem Auto über die Verkehrsinsel in der Gießener Straße in Büches fuhr ein 57-jähriger Büdinger in der vergangenen Nacht, gegen 01.45 Uhr. Vermutlich war der vorangegangene Alkoholkonsum nicht ganz unschuldig daran, dass es zum Unfall kam. Nachdem der PKW auf der Verkehrsinsel ein Schild überfahren hatte, schleuderte das Fahrzeug in den Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt, musste aber aufgrund eines Atemalkoholwertes von fast 2 Promille trotzdem zur Blutentnahme einem Arzt vorgestellt werden. Am PKW entstand mit rund 3000 Euro erheblicher Sachschaden, er musste abgeschleppt werden.

*

Drei Leichtverletzte bei Unfall

Florstadt: Von der Friedberger Landstraße nach links in die Weitgasse wollte ein 77-jähriger Florstädter am Montag, gegen 11 Uhr, mit seinem Hyundai abbiegen. Daher stoppte er seinen PKW und wartete, bis der Gegenverkehr ein Abbiegen möglich machte. Hinter dem Hyundai fahrend verlangsamte auch ein 57-jähriger Reichelsheimer die Fahrt mit seinem VW. Eine 46-jährige Echzellerin bemerkte die abbremsenden Fahrzeuge jedoch vermutlich zu spät, fuhr mit ihrem PKW auf den VW auf und schob diesen auf den Hyundai. Alle drei Autos blieben trotz des Unfalls fahrbereit, an ihnen entstanden Schäden von rund 4500 Euro. Die Echzellerin, der Reichelsheimer und eine Mitfahrerin des Reichselsheimers verletzten sich bei dem Unfall jedoch leicht und kamen zur Untersuchung in Krankenhäuser.

*

Mercedes angefahren und abgehauen

Friedberg: Obwohl er einen Schaden von 1500 Euro an einem Mercedes verursacht hatte, fuhr der Unfallverursacher am Montag in der Schloßstraße in Ockstadt einfach davon. Zwischen 17 und 18.45 Uhr streifte der noch unbekannte Verkehrsteilnehmer den am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Um Hinweise auf ihn bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Offene Tür genutzt

Karben: Am Freitagnachmittag, zwischen 14 und 14.30 Uhr, nutzte ein Dieb offenbar eine offenstehende Terrassentür eines Hauses in der Wilhelm-Busch-Straße in Klein-Karben. Während der Hausbewohner sich im Garten befand, schlich der Dieb sich durch die Tür ins Wohnzimmer und klaute dort das Tablet vom Tisch. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43647 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43647.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Wetterau Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Grüner Weg 3 61169 Friedberg Telefon: 06031-601 150 Fax: 06031-601 151

E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei