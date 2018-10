Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / Einbruch ...

Einbruch in Supermarkt - Täter gefasst in Bad Vilbel ++ Räuberischer Diebstahl in Bad Vilbel ++ u.a.

Friedberg - Pressemeldungen vom 26.10.2018 - Fortsetzung -

Unfallflucht in der Bodestraße

Bad Nauheim: Vermutlich beim Rangieren, beschädigte ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 18 Uhr und Donnerstag 9 Uhr in der Bodenstraße einen silbernen VW Polo, welcher auf dem dortigen Schotterplatz parkte. Der PKW wurde an der Stoßstange hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von etwa 800 Euro und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Außenspiegel abgefahren

Rosbach: Ein Unbekannter beschädigte offenbar im Vorbeifahren den Außenspiegel eines blauen VW Golfs. Der Unfall geschah zwischen Montag 21 Uhr und Mittwoch 9 Uhr in der Homburger Straße. Der Golf parkte am Fahrbahnrand. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Geldbörse geraubt - Zeugen gesucht!

Bad Vilbel: Vor einer Bank, in der Homburger Straße in Karben, beraubte ein bislang unbekannter Täter am Samstag einen Mann um seine Geldbörse. Gegen 20.15 Uhr begab sich ein 26-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis mit seinem Auto auf den Parkplatz der Bank und ging dann zu Fuß zum Haupteingang. Dort kam der Räuber angerannt, entriss ihm seine Geldbörse mit Bankkarte, Krankenversicherungskarte und persönlichen Papieren aus der Hand und flüchtete in Richtung Homburger Straße. Der Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis nahm die Verfolgung des Täters auf und stellte ihn schließlich in der Nähe einer Tankstelle. Der ertappte Räuber bedrohte seinen Verfolger daraufhin mit einem Gegenstand, bei dem es sich um eine Schusswaffe gehandelt haben könnte. Um sich letztlich nicht weiter zu gefährden ließ der Besitzer der Geldbörse von dem Ganoven ab, der Räuber flüchtete unerkannt. Es soll sich bei ihm um einen etwa 30 - 35 Jahre alten Deutschen mit kräftiger Statur gehandelt haben. Er habe einen blonden Vollbart getragen, soll dunkel und mit einer schwarzen Mütze bekleidet gewesen sein. Möglicherweise hat sich der Mann schon länger im Bereich der Bank herumgetrieben. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 bittet um Hinweise aus der Bevölkerung oder von Zeugen.

Einbruch in Supermarkt - Täter gefasst

Bad Vilbel: Mit der Gewichtscheibe einer Hantelstange für Krafttraining, schlugen Einbrecher am Freitag gegen 00.30 Uhr die Eingangstür eines Supermarktes in der Otto-Fricke-Straße ein. Durch das Loch im Glas stiegen sie zu ihrer nächtlichen, bargeldlosen Shoppingtour in den Markt ein und nahmen Spirituosen im Wert von etwa 140 Euro mit. Der Versuch, sich an einem Zigarettenschrank im Kassenbereich mit Tabakwaren zu versorgen scheiterte. Es gelang ihnen nicht ihn zu öffnen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die beiden Langfinger und meldete den Vorfall der Polizei. Mehrere Streifenwagen rückten aus und verfolgten die beiden Täter. Einen nahmen sie schließlich fest und transportierten den polizeibekannten, 16-Jährigen zur Polizeistation. Im Rahmen der angelaufenen Ermittlungen, erschien der zweite Einbrechergenosse unaufgefordert auf der Dienststelle der Polizei in Bad Vilbel und stellte sich. Ob ihn das schlechte Gewissen trieb oder er Sehnsucht nach seinem Ganovenfreund hatte, ließ sich nicht herausbekommen. Fest steht nur, dass auch dieser 17-Jährige kein unbeschriebenes Blatt ist. Gegen die beiden läuft nun ein Strafverfahren wegen Einbruch und Sachbeschädigung. Sie konnten das Polizeirevier noch in der gleichen Nacht wieder verlassen.

Corina Weisbrod und Jan-Luca Birnbaum

