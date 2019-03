Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / Fremder ...

Fremder Mann im Auto in Nidda ++ Jugendschutzkontrollen im Ostkreis ++ Ins Schaufenster gefahren in Bad Vilbel ++ Ladendiebe in Karben erwischt ++ Diebstahl trotz Schloss ++ u.a.

Friedberg - Diebstahl trotz Schloss

Bad Nauheim: An einem Treppengeländer im Hinterhof eines Hauses in der Kurstraße stand das blaue Bulls Mountainbike, welches ein Dieb zwischen 15 Uhr am Dienstag und 07 Uhr am Mittwoch entwendete, obwohl es mit einem Schloss gesichert war. Um Hinweise auf den Verbleib des 300 Euro teuren Rades bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Audi in Nieder-Mörlen entwendet

Bad Nauheim: Am Hempler stand der dunkelgraue Audi Q5 von Anwohnern noch am Mittwochabend um 18 Uhr. Am Donnerstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, fehlte von dem Audi jede Spur. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise zum Diebstahl des 17.000 Euro teuren PKW.

*

Beim Diebstahl beobachtet

Bad Vilbel: Am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr beobachtete ein Zeuge im Schlesienring, wie zwei Männer auf einem Firmengelände Metallrohre in ihren Kleintransporter einluden. Ihm kam das verdächtig vor, weshalb er richtigerweise die Polizei verständigte. Diese ermittelt nun gegen 26-jährigen Offenbacher und seinen 62-jährigen Begleiter wegen Diebstahls. Sie hatten sich auf dem unverschlossenen Hof der Firma unberechtigt aus einem Metallcontainer bedient.

*

In Schaufensterscheibe gefahren

Bad Vilbel: Von der Kupplung seines PKW rutschte ein 89-jähriger Frankfurter nach eigenen Angaben am Donnerstag ab, als er gegen 16.35 Uhr in der Zeppelinstraße auf dem Parkplatz eines Baumarktes einen Unfall verursachte. Vorwärts gegen die Scheibe des Baumarktes stieß er mit dem PKW und beschädigte dabei nicht nur sein Auto, sondern auch zwei Scheiben samt Fassung. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.

*

Kontrollen zum Jugendschutz

Gedern/Nidda: Im Laufe des Donnerstagnachmittags kontrollierten Beamte der Polizeistation Nidda vier Gaststätten und Wettbüros in Nidda. Dabei lag der Schwerpunkt der Überprüfung auf der Einhaltung des Jugendschutzes. Jugendliche konnten die Kontrolleure in den Lokalitäten nicht antreffen. Allerdings stellten die Polizisten Verstöße gegen die Gaststättenverordnung fest. Bei einer weiteren Kontrolle in einer Spielhalle in der Frankfurter Straße in Gedern trafen die Beamten gegen 15 Uhr einen "Alten Bekannten" an. Der 50-jährige Gederner ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Bei seiner Kontrolle fanden die Polizisten rund 40 Gramm Amphetamin und diverse Utensilien, die den Verdacht begründen, dass der Gederner mit dem Betäubungsmittel illegal Handel treibt. Die aufgefundenen Gegenstände und ein ebenso bei ihm gefundenes Einhandmesser wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

*

Ladendieb hinter Gittern

Karben: Nach einem Ladendiebstahl im Februar konnte gestern ein tatverdächtiges Pärchen ermittelt werden. Für die Frau endete der Tag in der Justizvollzugsanstalt, da noch mehr gegen sie vorlag. Mitte Februar, gegen 22 Uhr, wollte ein Pärchen an der Kasse eines Supermarktes in Karben angeblich fälschlich gekaufte Haushaltswaren umtauschen. Der Marktleiter war skeptisch ob des Sachverhaltes, da sich das Pärchen zuvor im Markt herumschlich und kündigte eine Prüfung an, bevor er auf den Umtausch eingehen wollte. Als das Pärchen dies hörte, packte es eiligst die Sachen zusammen und verließ den Markt. Anhand der Videoüberwachung kam später heraus, dass es die Haushaltswaren im Wert von rund 140 Euro im Markt entwendet hatte.

Bei den Ermittlungen zu dem Ladendiebstahl gaben die Marktmitarbeiter an, dass der Mann schon öfters im Markt gesehen wurde. Der Verdacht lag also nahe, dass der Tatverdächtige wiederkommen könnte oder im Bereich von Karben wohnt. Der Ermittler der Polizei sensibilisierte daher die Angestellten des Marktes, sich sofort bei der Polizei zu melden, wenn die beiden Diebe irgendwo im Markt oder im Ort gesehen werden.

Gesagt, getan. Am gestrigen späten Donnerstagabend erkannte ein Mitarbeiter das Pärchen wieder, als er in der Frankfurter Straße unterwegs war und verständigte sofort die Polizei. Durch die gute Beschreibung konnte diese kurz darauf einen 37-jährigen Vilbeler und seine 36-jährige Begleiterin festnehmen. Letztere gab zunächst falsche Personalien an, konnte dann aber anhand eines Ausweises identifiziert werden. Die Überprüfung zu ihrer Person erbrachte das Vorliegen von drei offenen Haftbefehlen, aufgrund derer sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde. Der Vilbeler konnte nach den Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen.

*

Fremder Mann im Auto

Nidda: Einen großen Schreck bekam eine Frau aus Nidda am Donnerstagabend. Gegen 19.45 Uhr stieg sie am Rewe-Markt in Nidda in ihren blauen Mazda ein und fuhr anschließend auf der Ludwigstraße in Richtung Geiß-Nidda. Im Bereich des Viadukts erhob sich plötzlich einen Mann auf der Rückbank ihres Fahrzeuges. Der offenbar betrunkene Fremde versuchte der Frau von hinten den Mund zuzuhalten, wogegen sie sich ebenso wehrte, wie gegen seine Versuche sie am Hals zu packen. So stieg der Fremde samt seiner Bierflasche kurz vor dem Viadukt aus dem Auto aus und ergriff die Flucht. Auch bei der folgenden Fahndung konnte er nicht mehr ausfindig gemacht werden. Mit einem Alter von höchstens Ende 30, kurzen schwarzen Haaren, vermutlich grauen Jeans und dunkler Jacke wird der Mann beschrieben. Der Betrunkene legte sich offenbar auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes auf die Rückbank des Mazda, als die Niddaerin das Fahrzeug kurz unverschlossen ließ, um den Einkaufswagen wegzubringen. Wer dies beobachten konnte, den Vorfall im Auto mitbekam oder Hinweise auf den Mann gegeben kann, wird gebeten sich zeitnah mit der Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707, in Verbindung zu setzen.

