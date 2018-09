Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / Jetzt ...

Jetzt aktiv werden und Einbrechern die Tour vermiesen

Friedberg - Auf dem Weg zur Arbeit ist es morgens dunkel und auch am Abend nach Feierabend muss man sich sputen, um noch etwas vom Tageslicht abzubekommen. Draußen dunkel bedeutet drinnen brennt das Licht und erhellt unsere Wohnräume. Wer in der Dunkelheit unterwegs ist erkennt daran genau wo jemand zu Hause ist und wo eher nicht.

Für den Normalbürger völlig uninteressant, ist diese Info für Einbrecher aber sehr wertvoll. Auf der einen Seite vermeiden sie es so von den Hausbewohnern selbst erwischt zu werden, auf der anderen Seite werden sie in der Dunkelheit kaum von Passanten oder anderen Anwohnern bei ihren Taten erkannt. Kein Wunder, dass die nun kommende sogenannte "Dunkle Jahreszeit" eine beliebte Zeit bei Einbrechern ist.

Nicht nur wachsame Nachbarn können Einbrüche verhindern, auch einige Verhaltenstipps machen Einbrechern das Leben schwer. So können Zeitschaltuhren eine lohnende Anschaffung sein, die das Licht oder den Fernseher in Abwesenheit der Hausbewohner anschalten und so eine Anwesenheit vortäuschen. Natürlich sollten auch überquellende Briefkästen und geleert am Bürgersteig stehende Mülltonnen vermieden werden, um nicht den Einbrechern das Signal zu geben, dass niemand zu Hause ist.

Wer sein Haus oder seine Wohnung sichern möchte, dem steht immer mehr technischer Fortschritt zu Verfügung. Dazu müssen Fenster und Türen nicht zwangsweise ausgetauscht werden, oft reicht es mit geringen Mitteln nachzurüsten. Maßnahmen zum Einbruchschutz können sogar von der KfW gefördert werden.

Um noch vor dem Winter entsprechende Maßnahmen treffen zu können, empfiehlt es sich jetzt tätig zu werden.

Alle Tipps und Infos zum Einbruchschutz gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de und kostenfrei von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Für die Wetterau übernimmt Kriminaloberkommissarin Sylvia Jacob diese Aufgabe. Sie berät vor Ort und gibt individuelle Tipps, um die eigenen vier Wände sicherer zu machen. Wer Interesse hat meldet sich unter der Telefonnummer 06031-601-153 bei ihr. Da die Beraterin oft bei Außenterminen unterwegs ist, ist ein Anrufbeantworter geschaltet.

