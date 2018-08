Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / Kind in ...

Kind in Butzbach bei Unfall verletzt ++ Jugendliche bei Unfall in Bad Vilbel verletzt

Friedberg - Kind bei Unfall verletzt

Butzbach: Ein 5-jähriger Junge überquerte am Donnerstagmittag, gegen 13.45 Uhr, die Holzheimer Straße hinter einem Anhänger, um auf die gegenüberliegende Straßenseite zu seinem Vater zu gelangen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem die Straße entlangfahrenden PKW. Der Junge verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Schülerin leicht verletzt

Bad Vilbel: Eine 17-jährige Schülerin aus Bad Vilbel überquerte am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 10.40 Uhr, die Straße Am Südbahnhof am Zebrastreifen am Kreisverkehr. Ein auf der Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt fahrender 83-jähriger Vilbeler stieß am Fußgängerüberweg mit seinem PKW mit der Schülerin zusammen. Die 17-Jährige verletzte sich dabei leicht und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

