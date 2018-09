Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / Noch ...

Noch Plätze frei! Gewalt-Sehen-Helfen Workshop in Büdingen am 22. September 2018

Friedberg - Es kann ganz schnell gehen. Plötzlich sind Sie mitten in einer Situation, in der Sie gerne anderen helfen möchte, weil diese gerade bedrängt oder angegriffen werden. Doch wie geht das ohne sich selbst in Gefahr zu bringen?

Vieles zum Thema Selbstschutz und Helfen können Sie beim Workshop Gewalt-Sehen-Helfen erfahren und ausprobieren. Der Workshop ist Teil der Kampagne Gewalt-Sehen-Helfen des Kreispräventionsrates Wetterau. Gewalt-Sehen-Helfen zeigt Verhaltensmöglichkeiten auf, mit denen Sie zu Ihrer eigenen Persönlichkeit passende Handlungsoptionen für kritische Situationen entwickeln können. Es geht darum gewaltfrei zu helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Der Workshop bietet Übungsmöglichkeiten Gewaltsituation wahrzunehmen und Konflikt-Dynamiken zu verstehen. Er ist kein (!) Selbstverteidigungskurs und bietet auch keine (!) Beratung über eine mögliche Bewaffnung. Der Workshop bietet dafür aber Möglichkeiten zu lernen, wie man hinschaut und handelt.

Der nächste Workshop findet am 22. September von 13.30 bis 17.30 Uhr im Familienzentrum Planet Zukunft (Gymnasiumstraße 8) in Büdingen statt. Der Workshop ist kostenfrei, bedarf aber auf jeden Fall einer verbindlichen Anmeldung. Diese nehmen Sie bitte unter pz@familienstadt-buedingen oder Tel. 06042-9534101 (Frau May-Britt Weismantel) vor.

Weitere Informationen finden Sie unter kreispräventionsrat.wetterau.de und im beigefügten Flyer.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43647 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43647.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Wetterau Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Grüner Weg 3 61169 Friedberg Telefon: 06031-601 150 Fax: 06031-601 151

E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei