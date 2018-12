Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / Schwerer ...

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lißberg und HIrzenhain fordert Todesopfer und mehrere Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lißberg und HIrzenhain fordert Todesopfer und mehrere Verletzte

Ortenberg: Auf der B275 zwischen Lißberg und Hirzenhain kam es gegen 15.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dem Frontalzusammenstoß, an dem drei PKW beteiligt waren, kam ein 78-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis ums Leben. Es gab mehrere Verletzte, die in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Offenbar geriet der Fahrer eines Toyota bei seiner Fahrt in Richtung Lißberg in den Gegenverkehr, streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug und stieß schließlich mit einem dritten PKW frontal zusammen.

Ein Gutachter erschien an der Unfallstelle, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln. Ein Abschleppdienst verbrachte die drei beteiligten Autos. Sie wurden zwecks Unfallursachenermittlung sichergestellt. Die Straße musste wegen der Rettungs- und Räumungsarbeiten voll gesperrt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr an.

Die Beeinträchtigung des Verkehrs ist an der Unfallstelle dauerte bis in die Abendstunden an.

Corina Weisbrod

