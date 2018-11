Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / Seniorin ...

Seniorin aus Friedberg lachte Betrüger aus ++ Einbrecher in Friedberg flüchten mit weißem Transporter ++ Schmuck in Bad Nauheim gestohlen ++ bei Unfall in Dorn-Assenheim schwer verletzt

Friedberg - Schmuck gestohlen

Bad Nauheim: In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses stiegen Einbrecher am gestrigen Dienstag, zwischen 12.50 und 18.15 Uhr ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung nach Wertsachen. Nachdem sie sämtliche Schränke und Behältnisse geöffnet hatten, ließen sie Schmuck mitgehen. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Einbrecher verschreckt

Friedberg: Einen weißen Transporter vor dem Hintereingang eines Modehauses in der Vorstadt zum Garten sah ein Anwohner in der vergangenen Nacht, gegen 03.45 Uhr, stehen und wunderte sich. Durch Rufen machte er auf sich aufmerksam und verschreckte damit vermutlich die Täter, die gerade diverse Bekleidungsstücke aus dem Geschäft abtransportieren wollten. Mit Gewalt brachen die Diebe eine Tür auf, durchsuchten das Geschäft und hatten schon Waren zum Abtransport bereitgestellt. Vermutlich ohne Beute ergriffen sie aber nach ihrer Entdeckung die Flucht. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um weitere Hinweise in diesem Zusammenhang. Wer kann nähere Hinweise zu dem weißen Transporter geben, der Richtung Kaiserstraße davonfuhr?

*

Betrüger ausgelacht

Friedberg / Ober-Mörlen: Angeblich von der Polizei Bad Homburg stammte der Mann, der gestern Morgen bei einer Seniorin aus Friedberg anrief. Er wollte von der Seniorin wissen, wann sie zuletzt auf der Bank gewesen sei und wann sie zuletzt den Tresor geöffnet habe. Die Seniorin merkte schnell, dass der angebliche Polizist alles andere war, als das wofür er sich ausgab. Sie lachte den Mann aus, bei dem es sich um einen Betrüger gehandelt haben muss. Daraufhin beendete dieser das Telefonat.

Die Friedbergerin ist nicht die einzige, die gestern einen Anruf eines falschen Polizeibeamten erhielt. Weitere Senioren in Friedberg und Ober-Mörlen berichteten der richtigen Polizei von solchen Anrufen. Meistens erklärten die Betrüger es seien Einbrecher festgenommen worden, bei denen man einen Zettel mit der Anschrift der Angerufenen gefunden habe. Diese Sachverhalte sind von den Betrügern jedoch frei erfunden. Die Polizei ruft nie an und fragt nach Wertsachen oder bietet an diese in Sicherheit zu bringen. Wenn jemand von Ihnen solch persönlichen Informationen haben möchte, dann legen Sie einfach auf! Sollten Sie Zweifel an der Richtigkeit des Anrufs haben, scheuen Sie sich nicht die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110 anzurufen.

*

Fahrer schwer verletzt

Reichelsheim: In der Assenheimer Straße in Dorn-Assenheim verlor ein 33-jähriger Nidderauer heute Nacht, gegen 03 Uhr, die Kontrolle über seinen Ford. Der PKW kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Hauswand, wurde von dort auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert, wo er erneut gegen zwei Hauswände und eine Gartenmauer stieß. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Die Gesamthöhe des Schadens ist noch unklar.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

