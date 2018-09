Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / Tank ...

Tank aufgerissen bei Kefenrod ++ Zeugen nach tödlichem Unfall in Rosbach gesucht ++ Unfallflucht nach Kollision mit Rollerfahrer in Rosbach

Friedberg - Nach Zusammenstoß mit Rollerfahrer abgehauen

Friedberg: Am vergangenen Dienstag (28. August), gegen 12.30 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Wölfersheimer mit seinem Motorroller die Kaiserstraße in Richtung Stadtmitte entlang. Kurz vor der Einmündung zur Straße Im Krämer überholte ein PKW den Rollerfahrer, bog kurz darauf in die Straße ein und schnitt dabei den Rollerfahrer. Der Roller touchierte hierdurch die Beifahrerseite des PKW leicht, der Rollerfahrer verletzte sich leicht am Fuß. Rollerfahrer und Autofahrer hielten nach der Kollision an, der Autofahrer fuhr jedoch nach einem kurzen Blick auf sein Auto einfach davon, ohne dem Rollerfahrer eine zunächst angebotene Visitenkarte zu überlassen. Bei dem PKW soll es sich um einen silberfarbenen Opel Agila älteren Modells gehandelt haben. Der Autofahrer wird mit etwa 70 Jahren, 1.50 m groß, Mütze und Brille beschrieben. Mit im Auto soll auf dem Beifahrersitz eine Frau gesessen haben. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Agilafahrer.

*

Tank aufgerissen

Kefenrod: Auf der Landstraße 3195 zwischen Bindsachsen und Kefenrod verlor ein 21-jähriger Ortenberger am heutigen Montagmorgen, gegen 06.55 Uhr, auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Das Auto brach aus, geriet ins Schleudern und geriet in den Straßengraben. Der Ortenberger konnte den PKW aus diesem wieder herausfahren, allerdings riss der Kraftstofftank des Autos auf, so dass Benzin ins Erdreich sickerte. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, sein Auto musste abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei übernahm die weiteren Maßnahmen bezüglich des ausgelaufenen Treibstoffs.

*

Zeugen nach tödlichen Unfall gesucht

Rosbach: Tödliche Verletzungen zog sich ein Rosbacher am Dienstagabend (28. August) bei einem Unfall in der Dieselstraße zu. Die Ermittlungen ergaben inzwischen, dass diverse Helfer am Unfallort sich um den Fahrzeugführer kümmerten. Der Polizei sind diese Helfer bislang namentlich nicht bekannt. Sie könnten auch Zeugen des Unfallgeschehens gewesen sein. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet die Helfer und Zeugen sich zu melden.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43647 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43647.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Wetterau Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Grüner Weg 3 61169 Friedberg Telefon: 06031-601 150 Fax: 06031-601 151

E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei