Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / Unfall ...

Unfall in Rosbach - Fahrer verstorben

Friedberg - Rosbach: Am Dienstagabend, gegen 19.55 Uhr, bog ein 61-jähriger Rosbacher mit seinem Kleintransporter von der Rodheimer Straße nach rechts in die Dieselstraße ab. Kurz hinter der Einmündung kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und fiel auf einen 1,5m tiefer gelegenen Parkplatz. Der Kleintransporter kam auf der Beifahrerseite zum Liegen, der Fahrer wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutacher mit den Untersuchungen zur Unfallursache. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

