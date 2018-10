Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau / Unter ...

Unter Alkoholeinfluss gegen Pfosten gefahren in Wölfersheim ++ Einbrecher machen Beute in Ober-Mörlen ++ Raub auf Tankstelle in Büdingen ++ Fahrraddiebe gefasst in Bad Vilbel ++ u.a.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Butzbach: Am Sonntag gegen 13.30 Uhr kam es zu einem Unfall mit Personenschaden in Pohl-Göns. Ein 56-Jähriger aus dem Wetteraukreis fuhr mit seinem Opel Corsa die Gönser Straße in Richtung Butzbach. Als er sich kurz vor der Auffahrt auf die B3 befand, wendete er sein Fahrzeug. Dies ist an der Unfallstelle durch eine durchgezogene Linie eigentlich untersagt. Ein hinter dem Corsa fahrender Motorradfahrer aus Butzbach konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Corsa auf. Dabei stürzte der 55-jährige von seiner Yamaha und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in einem Gießener Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unter Alkohleinfluss gegen Pfosten gefahren

Wölfersheim: Anwohner der Berstädter Straße in Wohnbach meldeten über Notruf der Leitstelle der Polizei in Mittelhessen am Mittwoch gegen 23 Uhr einen Unfall. Ein Fahrzeug sei gegen Poller gefahren, der Fahrer könne kaum noch stehen, weil er offenbar unter Alkoholeinfluss stehe. Bei dem 57-jährigen Fahrer aus dem Wetteraukreis konnten die Polizisten bei ihrem Eintreffen eine Atemalkoholkonzentration von 1,4 Promille feststellen. Der Mann war auf dem Weg durch die Berstädter Straße in Richtung Birkenstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem 3er BMW gegen Absperrpfosten geprallt. Er verletzte sich nicht. Am BMW entstand jedoch Sachschaden an der Fahrzeugfront in Höhe von ca. 600 Euro. Die Absperrpfosten schlagen mit ca 500 Euro zu Buche. Den Führerschein des Alkoholisierten stellten die Ordnungshüter sicher. Vorerst wird er zu Fuß unterwegs sein müssen.

Einbrecher machen Beute

Ober-Mörlen: Einen Schrecken bekamen die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Weinstraße, als sie am Dienstag gegen 15.30 Uhr aus dem Urlaub zurück kamen. Die Scheiben des Wintergartens waren eingeschlagen. Im Haus standen Schranktüren und Schubladen offen. Man vermutete einen Einbruch und rief die Polizei. Letztlich bestätigte sich die erste Annahme. Die Urlauber mussten feststellen, dass ein Toshiba Laptop und Schmuck im Wert von etwa 7000 Euro entwendet waren. Hinzu kommt der angerichtete Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Da war die Urlaubserholung schnell passé. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können. Möglicherweise hat jemand in der Zeit von letztem Sonntag gegen 17 Uhr bis zum Dienstagmittag Geräusche gehört, die das Einschlagen der Scheiben verursachte. Vielleicht sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Autoknacker schlagen zu

Bad Nauheim: Üblicherweise ist der Schaden bei Autoaufbrüchen sehr viel höher, als die erlangte Beute. Anders bei einem Fall, der sich Donnerstagnacht zutrug. Schausteller der Kerb hatten gegen 00.30 Uhr eine Handtasche in ihrem weißen Sprinter abgestellt und das Fahrzeug dann noch einmal kurz verlassen. Als sie etwa gegen 1.10 Uhr zu dem LKW zurückkamen, mussten sie feststellen, dass Autoaufbrecher die Fahrerscheibe eingeschlagen und die Tasche mitgenommen hatten. In der Designertasche befanden sich neben Brieftasche und I-Phone auch die Tageseinnahmen des Schaustellers. Insgesamt beträgt der Wert der gestohlenen Sachen ca. 60.000 Euro. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich nur auf etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall nach Drogenkonsum

Reichelsheim: Der junge Fahrer eines blauen Mazda hatte am Montag gegen 6.50 Uhr Pech. Ein anderer Verkehrsteilnehmer habe ihm die Vorfahrt genommen, erklärte er gegenüber den Polizisten, als er die Landstraße 3188 von Leidhecken kommend in Richtung Bingenheim befahren habe. An der Bingenheimer Mühle sei das Fahrzeug abgebogen, ohne auf ihn zu achten. Beim Ausweichmanöver sei er von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug im Graben gelandet. Der Unfallverursacher habe sich aus dem Staub gemacht, ohne sich um ihn oder den Schaden am Mazda zu kümmern. Für die Ordnungshüter ist der junge Fahrer jedoch kein Unbekannter. Es stellte sich heraus, dass der verunfallte Mazda nicht zugelassen ist. Der 19-Jährige darüber hinaus gar nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Außerdem stand zu vermuten, dass der Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis Drogen konsumiert hatte, die ebenfalls einen Einfluss auf das Unfallgeschehen gehabt haben können. Er musste sie auf die Dienststelle begleiten. Den beschädigten Mazda barg ein Abschleppdienst. Der Rettungswagen konnte unverrichteter Dinge wieder abbrechen. Der Fahrer blieb bei seiner Fahrt in den Graben unverletzt. Da hatte er dann doch wieder Glück.

Raub auf Tankstelle

Büdingen: Nachdem bereits am letzten Wochenende die Tankstelle in Düdesheim ausgeraubt wurde, suchte ein bislang unbekannter Räuber nun die Tankstelle in der Büches heim. Kurz vor Geschäftsschluss am Mittwoch betrat der Mann den Geschäftsraum der Tanke in der Frankfurter Straße und forderte, unter Vorhalt einer Pistole, Geld. Die 43-jährige Kassiererin händigte ihm das Bargeld aus der Kasse aus, der Täter schickte sich an, das Gelände mit ca. 700 Euro Beute zu verlassen. Zuvor stellte sich ihm jedoch ein weiterer Mitarbeiter in den Weg. Er hatte sich im Büro aufgehalten und den Vorgang mitbekommen. Er stellte den Täter noch vor Verlassen des Verkaufsraums. Dieser ließ seine Waffe fallen und konnte letztlich mit der Beute flüchten. Die Kassiererin erlitt einen Schock und musste durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen. Der Täter soll ca. 25 Jahre alt, dunkelhäutig und ca. 190 cm groß sein. Er sei vermummt gewesen, habe eine Kapuze ins Gesicht gezogen und eine dunkle Militärjacke getragen. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Grosser Brummi fährt kleinen Außenspiegel ab

Friedrichsdorf: Auf dem Parkplatz "Spießwald" an der A5 in Richtung Süden hielt am 27.September gegen 12.15 Uhr der Fahrer eines weißen Fiat Ducato an, um einem menschlichen Bedürfnis nachzugehen. Dazu parkte der Fahrer seinen Kleinlaster hinter einem Sattelzug mit Auflieger aus Polen. Als er nach dem Toilettengang zurück kam musste er feststellen, dass der Außenspiegel seines Fiat abgefahren war, Stoßstange und Kühler waren ebenfalls beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle unerlaubt entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 3000 Euro zu kümmern. Dank Augenzeugen, die sich mit dem Fahrer des Fiat und der Polizei in Verbindung setzten konnte der Unfallhergang festgestellt werden. Es soll sich nach deren Aussagen um einen möglicherweise blauen Auflieger mit einer weißen Zugmaschine gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation in Butzbach, Tel.: 06033/7043-5010

Fahrraddiebe gefasst - Eigentümer der Räder gesucht!

Bad Vilbel: Einer Polizeibeamtin auf der Wache der Station in Bad Vilbel fiel am Dienstag gegen 3 Uhr auf den Bildschirmen der Kameras vom Bahnhofsplatz etwas Seltsames auf: Zwei Gestalten näherten sich dem Fahrradständer, die Kapuzen ins Gesicht gezogen und eine der beiden machte siegessicher die Usain-Bold-Pose. Das Interesse der Polizeibeamtin war geweckt und sie verfolgte das Geschehen über die Kameras weiter. Als die beiden Gesellen sich an einem dort abgestellten Fahrrad zu schaffen machten, alarmierte sie die Streifenwagen. Dabei beobachtete sie weiter, wie die beiden Diebe tatsächlich ein Fahrrad vom Ständer lösten und davonschoben. Warum die beiden das Rad an einem Laternenpfahl unweit des Tatortes zurück ließen ist unklar. Fest steht jedoch, dass die eintreffenden Funkwagen die beiden Diebe festnehmen konnten. Am Tatort fanden sie auch ein aufgebrochenes Fahrradschloss. Bei den beiden Gaunern handelt es sich um zwei 15-jährige einer aus dem Wetteraukreis, einer aus dem Main-Kinzig-Kreis. Sie mussten die Polizeibeamten auf die Dienststelle begleiten und konnten, nach den polizeilichen Maßnahmen, von ihren vermutlich wenig erfreuten Eltern abgeholt werden. Die beiden Langfinger kamen offenbar mit zwei Fahrrädern bereits zum Bahnhof. Diese stammen möglicherweise ebenfalls nicht aus ihrem Besitz. Es steht im Raum, dass auch diese Räder aus einem Diebstahl stammen könnten. Daher fragt die Polizei Bad Vilbel: Wer vermisst ein schwarzes Freizeitrad der Marke Hackney-Club? Gesucht wird auch der Besitzer eines schwarzen Damenrades Torpedo Platinum mit weißen Griffen. Ebenfalls wird noch nach dem Eigentümer des Rades gesucht, dessen Diebstahl beobachtet werden konnte. Es handelt sich bei dem Zweirad um ein rotes Citybike Amsterdam mit 3-Gang-Schaltung. Gegebenenfalls ist der Verlust der Räder noch nicht bemerkt. Vielleicht haben die Besitzer eine Anzeige auch für aussichtslos erachtet und deshalb die Polizei nicht informiert. Für die Ordnungshüter ist die Information, dass es zu einer Straftat gekommen ist jedoch wichtig für die Planung ihrer Maßnahmen und, wie in diesem Fall, für die Zuordnung von Diebesgut. Daher sollte niemand zögern, eine Straftat zur Anzeige zu bringen. Die Besitzer der Räder werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

