Polizeipräsidium Neubrandenburg / 1. Nachmeldung: Dreijähriges ...

1. Nachmeldung: Dreijähriges Mädchen in Folge von Verbrühungen gestorben

Wolgast - Wie bereits in der Pressemitteilung vom 5. Oktober 2018 informiert, wurde am Freitagvormittag (05.10.2018) ein drei Jahre altes Mädchen leblos in seinem Bett in der elterlichen Wohnung in Wolgast aufgefunden.

Nach den vorläufigen Erkenntnissen der rechtsmedizinischen Untersuchung vom heutigen Tag (08.10.2018) ist das Mädchen an den Folgen einer schweren Verbrühung gestorben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 27-jährige Mutter ihre Tochter am Donnerstagabend (04.10.2018) in heißem Wasser gebadet. Hierbei hat sich das Kind großflächige Verbrühungen der unteren Körperhälfte zugezogen. Die Mutter hat ihre Tochter am Freitagvormittag leblos in ihrem Bett gefunden und daraufhin die Notrufzentrale 112 verständigt. Der herbeigeeilte Arzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat Ermittlungen gegen die Mutter aufgenommen.

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen bitte an:

Claudia Tupeit Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Telefon: 0395/5582-2041 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB