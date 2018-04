Polizeipräsidium Neubrandenburg / 58-Jähriger versucht PKW zu ...

58-Jähriger versucht PKW zu stehlen und verursacht einen Unfall

Pasewalk -

Am 07.04.2018 gegen 10:10 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in 17309 Zerrenthin eine männliche Person versucht hat einen PKW zu entwenden, damit einen Unfall verursacht hat und jetzt durch den Hinweisgeber festgehalten wird. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Pasewalk bestätigte sich der Sachverhalt. Der 58-jährige Tatverdächtige entwendete aus einem Schlüsselkasten in der Werkstatt des "Carshop Modrow" in 17309 Zerrenthin drei PKW-Schlüssel. Anschließend ging er auf den Hof des Grundstückes und versuchte die zu den Fahrzeugschlüssel dazugehörende Fahrzeuge zu starten. Bei einem 3er-BMW gelang ihm dies. Er versuchte mit dem Fahrzeug rückwärts von dem Grundstück zu fahren. Dabei fuhr er mit dem PKW gegen einen großen Stein und blieb stehen. Dies bemerkte der Eigentümer der Werkstatt und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dieser wurde vorläufig festgenommen und es wurde Anzeige gegen ihn erstattet.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

