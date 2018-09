Polizeipräsidium Neubrandenburg / Abschlussmeldung: Brand eines ...

Abschlussmeldung: Brand eines Stroh- und Heulagers bei Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten - Kurz nach 05:00 Uhr ging am heutigen Morgen, dem 21.09.2018, über die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen der Hinweis zu einem Brand an der Landesstraße 21 zwischen Altheide (B105) und Klockenhagen bei der Polizei ein. Die Polizeiinspektion Stralsund berichtete in einer Erstmeldung über den Sachverhalt:

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die ca. 1000 Stroh- und 400 Heurundballen durch den oder die bislang unbekannten Täter in Brand gesetzt wurden. Die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung dauern gegenwärtig an.

Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf 80.000 Euro geschätzt. Durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Ribnitz-Damgarten und Klockenhagen konnte der Brand gegen 14.00 Uhr gelöscht werden. Die L21 musste in dem Bereich der Einmündung zum Gutshof Klockenhagen für zirka 6 Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in den frühen Morgenstunden bis zirka 05:00 Uhr des 21.09.2018 verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich des Gutshofes Klockenhagen an der Landesstraße 21 bemerkt hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Ribnitz-Damgarten (Tel. 038231/8750) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. V.i.S.d.P. Stefanie Peter

