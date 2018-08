Polizeipräsidium Neubrandenburg / AfD-Plakat aus Aufsteller in ...

AfD-Plakat aus Aufsteller in Greifswald entwendet

Greifswald - Am heutigen Dienstagmittag (21.08.2018) ist zwischen 12:00 Uhr und 12:40 Uhr ein Hinweisplakat aus einem Aufsteller vor den Büroräumen zweier AfD-Landtagsabgeordneter in Greifswald entwendet worden. Der oder die Täter sind bisher unbekannt.

Bereits in der vergangenen Woche wurde ein AfD-Aufsteller in Greifswald beschädigt, wie wir in der Pressemitteilung vom 15.08.2018 "AfD-Werbeaufsteller in Greifswald beschädigt" mitgeteilt haben. Ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Sachverhalten wird im Zuge der Ermittlungen ebenso geprüft wie ein politisch motivierter Hintergrund.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

