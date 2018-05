Polizeipräsidium Neubrandenburg / Alkoholisierter Mann ...

Alkoholisierter Mann verursacht Unfall und beschädigt dabei vier Fahrzeuge- LK Vorpommern-Rügen

Sassnitz -

Am 19.05.2018 gegen 18:30 Uhr ereignete sich in Sassnitz in der Hiddenseer Straße ein Verkehrsunfall bei der eine Person leicht verletzt und vier Fahrzeuge beschädigt wurden.

Ein Mann aus Grimmen befuhr mit einem PKW Ford die Hiddenseer Strasse aus Richtung der alten Schule kommend in Richtung Merkelstraße. Auf Höhe der Hausnummer 9 rammte er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit drei geparkte Fahrzeuge. Der 32-Jährige wollte nun fußläufig vom Unfallort fliehen, konnte aber durch couragierte Anwohner daran gehindert werden. Bei dem Unfallverursacher wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug unbefugt benutzt hat. Er erlitt bei dem Unfall Verletzungen und musste stationär im Krankenhaus Greifswald aufgenommen werden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der vorläufige festgestellte Gesamtsachschaden an den vier Fahrzeugen beläuft sich auf 17.500 EUR.

