Polizeipräsidium Neubrandenburg / Arbeitsunfall mit einem ...

Arbeitsunfall mit einem lebensbedrohlich verletzten Mann

Demmin - Durch die Rettungsleitstelle MSE wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg gemeldet, dass der Rettungsdienst einen 55-jähriger Mann reanimiert, der auf einem Acker bei Borrentin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit einer Kopfplatzwunde aufgefunden wurde. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann am Vormittag selbst mit einer Forke am Kopf verletzte, sich jedoch weigerte, einen Arzt aufzusuchen. Am Nachmittag arbeitete er mit einer Landmaschine auf dem Acker. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie der Mann bewusstlos zusammenbrach. Er wurde unter fortdauernder Reanimation in das Krankenhaus Demmin gebracht. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Stargarder Str. 6 17033 Neubrandenburg Tel. 0395/5582-2224 Fax 0395/5582-2026 E-Mail: Ruediger.Ochlast@polmv.de

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB