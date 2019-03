Polizeipräsidium Neubrandenburg / Auffahrunfall in 18314 Löbnitz

Auffahrunfall in 18314 Löbnitz

PR Barth -

Am 29.03.2019 kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Löbnitz. Aufgrund der Verkehrslage mussten zwei PKW verkehrsbedingt halten. Der nachfolgende 51-jährige Fahrzeugführer eines Mitsubishi bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden BMW auf. Dieser wurde daraufhin gegen einen Opel geschoben. Aufgrund des Unfalles waren der Mitsubishi und der BMW nicht mehr fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der 44-jährige Fahrer des BMW nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach eigenen Aussagen des Mannes hatte er noch nie eine Fahrerlaubnis besessen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Anfangsverdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Halterin des PKW BMW muss sich nun ebenfalls wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB