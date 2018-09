Polizeipräsidium Neubrandenburg / Aufgefundene Kinderkleidung am ...

Aufgefundene Kinderkleidung am Badesee in 18334 Eixen (LK VR)

Am 18.09.2018 gegen 19:40 Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizei mit, dass er an der Badestelles des Eixener See Kinderkleidung aufgefunden hat. Dabei handelt es sich um ein Paar Turnschuhe in der Größe 36 2/3, einer schwarzfarbenen Badeshort und ein hellgraues T-Shirt in der Größe 146/152. Des Weiteren lagen an der Stelle ein paar Legobausteine/Legofiguren. Da der Hinweisgeber, auch nach 30 Minuten warten, weder ein Kind oder eine andere Personen dort feststellen konnte informierte er die Polizei über den Sachverhalt. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten des Polizeihauptrevieres Ribnitz-Damgarten bestätigte sich der Sachverhalt. Da ein Unglücksfall an der Badestelle nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Hierbei kamen ein Fährtenhund der Polizei, der Polizeihubschrauber und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz. Durch diese wurde der Strandbereich und der See nach Hinweisen auf ein Kind oder für einen Unglücksfall abgesucht. Da es bis in den späten Abendstunden keine Anzeige wegen eines vermissten Kindes gab und auch die Suchmaßnahmen zu keinen weiteren Hinweisen für einen Unglücksfall führte, wurden die Suchmaßnahmen wieder eingestellt. Die aufgefundenen Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt.

In diesem Zusammenhang bitte die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Vermisst jemand diese Gegenstände oder weiß wem diese gehören möchte er sich im Polizeihauptrevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821-8750, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de melden. Auf der Facebook-Seite der Gemeinde Eixen kann sich die Bekleidung und die anderen Gegenstände angesehen werden.

