Polizeipräsidium Neubrandenburg / Auftaktveranstaltung im PP ...

Auftaktveranstaltung im PP Neubrandenburg zur Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" Juni 2018 - "Alkohol und Drogen"

Neubrandenburg - Heute, am 01.06.2018, werden in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte (PI NB), Vorpommern-Greifswald (PI ANK) und Vorpommern-Rügen (PI HST) die Auftaktveranstaltungen zum Thema "Alkohol und Drogen" im Rahmen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" durchgeführt.

Bereits ein geringer Alkoholgenuss wirkt sich auf die Fahrtüchtigkeit aus. Das Nachlassen der Konzentration und des Sehvermögens können ausreichen, einen Verkehrsunfall zu verursachen. Noch komplexer sind die körperlichen Auswirkungen auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Insbesondere sog. Multiintoxikationen (Kombination unterschiedlicher Drogen oder von Rauschgift mit Alkohol) sind nicht mehr kalkulierbare Gefahrenquellen für die Teilnahme am Straßenverkehr.

Im Rahmen der Kontrollen werden am Tag der Auftaktveranstaltung im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg in allen drei Landkreisen über 90 Polizeibeamte an mehr als 30 mobilen und stationären Kontrollorten im Einsatz sein.

Die Auftaktveranstaltung des Polizeipräsidiums Rostock wird am 05.06.2018 im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rostock durchgeführt. Mit dem Schwerpunkt Drogenprävention findet in Rostock eine Veranstaltung unter dem Motto: "SICHER ZUR AUSBILDUNG" statt.

