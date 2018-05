Polizeipräsidium Neubrandenburg / Beschädigung zweier Hochsitze ...

Beschädigung zweier Hochsitze durch Feuer in Zislow LK MSE

Röbel -

In den frühen Abendstunden des 30.04.2018, wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gemeldet, dass unbekannte im Waldstück bei Zislow die Kanzel eines Hochsitzes in Brand gesteckt haben. Am 01.05.2018 wurde bekannt, dass ein in der Nähe befindlicher zweiter Hochsitz ebenfalls Opfer der Flammen wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3500,- Euro. In beiden Fällen wurde Anzeige erstattet. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich beim Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer 039931- 8480, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

