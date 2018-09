Polizeipräsidium Neubrandenburg / Besonders schwerer Fall des ...

Besonders schwerer Fall des Diebstahls an einem Kriegerdenkmal in Schönbeck (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Friedland - Am 01.09.2018, gegen 11:00 Uhr erhielt die Einsatzleistelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg Kenntnis davon, dass von einem Kriegerdenkmal in Schönbeck Teile entwendet wurden. Der oder die bislang unbekannten Täter entfernten einen auf dem Denkmal (großer Feldstein) angebrachten Adler. Der Adler hat die Große von ca. 0,80m mal 0,80m und besteht aus einer bislang unbekannten Buntmetalllegierung. An dem Denkmal sind an der Front, unterhalb des Adlers, eine große Gedenktafel und darunter ein Lorbeerkranz mit einem darin befindlichen Kelch angebracht. Der Lorbeerkranz, welcher einen Durchmesser von ca. 0,30m hat, und der Kelch, welcher ca. 0,15m hoch und etwa 5-7cm breit ist, wurden ebenfalls vom Denkmal entfernt und entwendet. Beide sind aus dem gleichen Material wie der Adler. Das Kriegerdenkmal soll an die gefallenen Soldaten Schönbecks im 1. Weltkrieg erinnern. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedland unter 039601/300-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

