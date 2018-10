Polizeipräsidium Neubrandenburg / Betrunkenen PKW Fahrer in ...

Betrunkenen PKW Fahrer in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald, aus dem Verkehr gezogen.

Hansestadt Greifswald - Ein betrunkener Autofahrer wurde am 27.10.2018 gegen 12:15 Uhr in Greifswald noch rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen, bevor er Unheil anrichten konnte. Um 12:09 Uhr ging in der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg der Hinweis ein, dass ein Kunde im Getränkehaus in der Greifswalder Peter-Warschow-Straße auf allen Vieren umherkriecht. Dieser Kunde war zuvor mit einem PKW vorgefahren. Beim Eintreffen der Funkstreife vor Ort bestätigte sich der beschriebene Sachverhalt. Es handelte sich um einen 58-jährigen Greifswalder. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Da der Mann unter Einwirkung von Alkohol seinen PKW gefahren hatte, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wird jetzt durch die Kriminalpolizei wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

