Polizeipräsidium Neubrandenburg / Betrunkener Radfahrer rammt ...

Betrunkener Radfahrer rammt Pkw und flüchtet in eine Gartenanlage

Neubrandenburg -

Am 01.06.2018 gegen 20:25 Uhr meldete der 49-jährige Halter eines Chrysler Kleinbusses, dass ein Radfahrer in der Katharienenstraße in 17033 Neubrandenburg gegen sein Fahrzeug geflüchtet ist und anschließend einfach weiter fuhr. Ein Zeuge sah den Unfall und wie der Radfahrer über einen Hof in der Ziegelbergstr. flüchtete. Da er mit einem Motorrad unterwegs war, folgte er dem flüchtigen Radfahrer bis zu den Gärten "Am Gätenbach". Von dort informierte er die Polizei. Durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg konnte der 31-jährige Radfahrer im Bereich der Gärten gestellt werden. Bei der Kontrolle seiner Person stellten sie Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 2,57 Promille. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Verkehrsunfallflucht erstattet.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB