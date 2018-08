Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand auf dem Dach einer ...

Brand auf dem Dach einer Lagerhalle (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neubrandenburg -

Am 14.08.2018 gegen 20:10 Uhr geriet in Rowa nach Sanierungsarbeiten das Dach einer Lagerhalle in Brand. Durch den eingesetzten Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg konnte festgestellt werden, dass sich vermutlich ein Glutnest bei der Bearbeitung der Dachpappe mit einem Brenner gebildet hat und dieses sich nach Beendigung der Arbeiten entzündete. Ein Zeuge merkte den Ausbruch des Brandes frühzeitig und konnte das Feuer mittels eines Feuerlöschers bis zum Eintreffen der Feuerwehren unterdrücken. Trotzdem konnten die Flammen eine Fläche von drei bis fünf Quadratmetern einnehmen und die Dachabdeckung aus Holz sowie einen Tragebalken der Dachkonstruktion beschädigen. Durch den Brand und das Löschwasser ist ein Schaden von ca. 50.000 EUR entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ballin, Burg Stargard, Cammin, Dewitz, Groß Nemerow, Neu Käbelich, Rowa und Teschendorf kamen zum Einsatz.

Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

