Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand einer Doppelhaushälfte ...

Brand einer Doppelhaushälfte in Ribnitz Damgarten

Ribnitz Damgarten - Am 01.09.2018 gegen 19:40 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Vorpommern Rügen der Brand einer Doppelhaushälfte in Ribnitz Damgarten Rosa-Luxemburg Straße gemeldet. Die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Ribnitz Damgarten, Klockenhagen und Tempel konnten den Brand schnell löschen. Nach ersten Ermittlungen brach der Brand in der Küche des Wohnhauses aus. Personen befanden sich nicht im Haus. Die genaue Brandursache konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Hierzu kommt am 02.09.2018 der Brandursachenermittler zum Einsatz. Es entstand ein Schaden von 70.000 EUR.

Im Auftrag Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB